藍正龍句點王 藍心湄聊不下去

2019年01月16日 04:11 中國時報 林淑娟

台灣與新加坡跨國合作的戲劇作品《你那邊怎樣.我這邊OK》15日舉辦開鏡記者會，台灣、新加坡共11位演員群登場。7、8年前曾傳出姊弟戀緋聞的藍心湄、藍正龍首度同台，藍心湄笑說，覺得他結婚生子後變很多，前一天定裝抱他時，有種「非常慈悲的父親」感覺，以前他單身時則比較「碰碰跳」，沒變的是，他一樣是很難聊的「句點王」。

藍心湄說，跟藍正龍講話時他只會回「嗯」，沒啥表情，她只能再趕緊想話題，當誇「女兒好漂亮、兒子好帥」，他只回「像我」兩字，她再誇說「基因好好、太適合懷孕了」，他又回「我老婆不生了」，她改聊社會新聞，問他「吃肉圓喜歡加辣椒嗎」，他面無表情，「結果又是句點，跟他聊天好累喔」。藍正龍笑著解釋，因為兩人好幾年沒碰面了，有點生疏。

即將跟藍正龍拍對手戲的曾之喬趕緊有禮貌地問他：「請問你喜歡人家找你聊天嗎？因為我很愛找人聊天，想說要有自知之明，如果找您聊天會打擾您嗎？哪類話題比較值得一聊呢？」藍正龍又酷酷回「可以聊啦」。

已是人父的藍正龍昨也被問起「肉圓狠父」家暴事件，他說看了新聞會生氣難過，但這不是單一事件，這社會就是有善有惡，把下一代教育好更重要。他遇到教育小孩快崩潰抓狂時，都會告訴自己：「多給我和小孩10分鐘！」他發現這招很有用，自己不著急了，小孩也有緩衝時間。他也會每天跟女兒聊天，了解女兒在學校所發生的大小事。

(中國時報)