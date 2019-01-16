小豬揪女友賣衣粉絲不買帳
小豬（左）Po照放閃，也宣傳和周揚青的聯名服飾。（取材自微博）
羅志祥（小豬）14日宣布將新歌〈No Joke〉與女友周揚青的服裝品牌推出聯名系列，除了在各自的微博發文宣傳，還搭配兩人在日本街頭拍的照片，未料此舉引發部分粉絲反彈，認為小豬有誘導粉絲消費嫌疑，建議他工作與私生活應分開，後來因相關留言等批評越來越多，小豬最後只好關閉貼文評論，避免正面衝突。
小豬與周揚青交往7年多，公開戀情後兩人不時放閃，小兩口越愛越高調，粉絲也大多給予祝福，但這次聯手賣衣，有粉絲質疑，小豬自己的潮牌STAGE更適合出這系列，周揚青的品牌風格則不是走這路線，「她不能真實的自己經營品牌嗎？自己做自己的不好嗎？」還有人表示「支持你羅志祥，所以會支持你所有的事業，你旗下的藝人，你的STAGE和蛋糕店；但是你的私生活，再讓粉絲買單就有點過了，很有些打著羅志祥的名號圈錢的意思。」
不過也有粉絲幫小豬說話，認為「個人微博分什麼工作和生活」、「喜歡就買不喜歡閉嘴，現在粉絲一個個真當自己是爸媽嗎？」認為小豬關閉貼文評論的做法委婉又及時阻止事態發展。
(中國時報)
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