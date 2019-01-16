李燕演《炮仔聲》哭不停

2019年01月16日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

陳冠霖在三立八點檔《炮仔聲》中正周旋在舊愛曾莞婷與新歡李燕之間，揪心劇情讓觀眾直呼好虐。李燕昨在臉書曝光她和陳冠霖的接吻劇照，寫著「這是家芸的小劇場還是劇情走向？讓我們繼續看下去」，陳冠霖則貼出他右牽新娘曾莞婷、左牽伴娘李燕的三人行照片，問網友：「你們說，都這麼水，是要至明怎麼選？這款情形到底係誰要嫁？」兩人不同的「爆雷」照，同樣引發網友暴動！

李燕受訪時對劇情保密，不敢爆雷，她坦言過去半個月幾乎天天拍哭戲，她每天哭不停，但哭的當下額頭不會爆青筋，哭完眼睛、鼻子也不會紅，還能馬上轉換情緒換拍其他甜蜜戲，讓她忍不住自嘲：「我就是身體強壯啊！」

她因為每天忙拍戲，前幾天才終於見到已經快一個月沒見的媽媽，重溫當媽寶的感覺，結果燕媽抓著她猛聊《炮仔聲》劇情，從第一集大聊到13集，「好像我不知道劇情一樣！」雖然她已經跟陳冠霖第5度配對，不過她說媽媽百看不膩，但這次媽媽更愛她劇中無緣的女婿李沛旭，覺得首度演「台八」的李沛旭充滿喜感、超可愛。李沛旭也開心回應：「謝謝燕媽的稱讚和喜愛！」

(中國時報)