艾怡良唱破音 助彭佳慧度低潮

2019年01月16日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

艾怡良將於18日在Legacy Taipei舉辦「不想忘記的名字們」新歌演唱會，15日進練團室彩排，邀彭佳慧到場力挺，2人皆牡羊座，個性直接一拍即合，而彭佳慧去年爆發離婚，艾怡良表示「我的年紀沒辦法提供協助，就陪伴、製造歡樂給她」，她曾故意唱歌破音逗樂彭佳慧。

艾怡良提到與外籍男友吵架時，會去跟彭佳慧抱怨，彭則安慰：「小艾我知道我們都急，慢一點。」艾怡良大讚彭像人生導師，「她很堅強，很多人都被她的〈大齡女子〉打動，很勇敢樂觀面對所有的挑戰，她講的話，我都聽得進去。」

彭佳慧昨表示艾怡良上台表演前會緊張，準備安神良湯來探班，彭在現場還抱起艾怡良舉高高，艾怡良隨後也抱起彭佳慧，大展臂力，艾怡良打趣說：「我搬瓦斯。」彭佳慧則笑回：「我都抱小孩。」

爸媽力挺愛女開唱

艾怡良提到〈Forever Young〉原先寫給彭佳慧，不料交歌時，彭已收9首歌決定此曲先擱著，艾怡良笑說：「不小心搶了寫給佳慧姊的歌，怪我交歌太慢。」

艾怡良將在台北開唱，父母會到場加油，外籍男友則未確定，她說男友到場給驚喜求婚機率很小，「求婚先不要，他很大隻，若他硬要上台，我擋不了」，並提到自己的觀念是求婚前要經過父母同意，「他要先問過我爸。」

(中國時報)