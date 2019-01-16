周興哲拍MV站懸崖冒冷汗

2019年01月16日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

周興哲推出數位EP《終於了解自由／Freedom》，日前赴英國知名景點「七姊妹崖」拍攝新歌〈怎麼了〉MV，出動百萬空拍機拍攝美景，他大方露出胸腹肌展現好身材，當站在險峻的懸崖時，也自告奮勇走向崖邊，只為拍到最佳視角，不過當天吹起強烈海風，險些踩空跌倒摔落斷崖，嚇出一身冷汗。

他提到在七姊妹崖發現完全沒有網路訊號，笑說：「真的到了世界盡頭。」他談到新歌〈怎麼了〉是專輯自由三部曲的回憶之章，表示想向偶像周杰倫致敬，特地嘗試寫出千禧年時周杰倫情歌的味道，而今年23歲的周興哲日前大方認愛大6歲的主播趙岱新，甜蜜表示新專輯的歌曲創作時，女友都坐在旁邊陪伴並給意見，大方放閃。

(中國時報)