小禎氣肉圓惡父籲網友理性

2019年01月16日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

小禎15日出席喜憨兒基金會活動，呼籲各界幫助憨兒家庭。小禎表示，女兒Emma剛出生時也有些狀況，第1次健康檢查發現耳朵疑似聽不到，當時很擔心，甚至已開始在想要買助聽器、自己腦補想像各種可能性，當時只希望女兒平安健康就好，所幸虛驚一場，女兒只是耳道較窄，現在聽力也非常好。

小禎表示，正因自己曾有過這段心路歷程，所以更能體會身為憨兒家長們會如何擔心，畢竟他們逐漸老去，但小孩還是這樣，心會放不下，「這種心情實在太糾結了」，她看完影片也自問：「如果是我，有辦法這樣勇敢嗎？」

「肉圓狠父」家暴事件延燒多日，小禎說，從這新聞看到台灣還是有很多正義的人，知道虐童、家暴都是不被允許的，但看到網友動用私刑以暴制暴，她覺得不太妥當，認為大家要冷靜，也呼籲政府從中協助。

她只打過女兒一次，打完就後悔了，那次是因Emma太皮、頂嘴，所以打了她手心一下，結果Emma嚇到大哭，她也被女兒反應嚇到，馬上告訴女兒：「媽媽以後不會再打你了，但妳做錯了。」

(中國時報)