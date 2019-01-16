2019年01月16日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

阮經天在片中不斷追尋「小倩」鍾楚曦的蹤跡。

由成龍、阮經天、林柏宏主演的東方奇幻動作電影《神探蒲松齡》，預告中成龍身著寬袍大袖，白天是個舞文弄墨的大文豪蒲松齡，夜裡卻執起神器「陰陽判」，片中細緻繽紛的美術設計與視覺特效，打造出美輪美奐的古典玄幻世界，還有許多稀奇古怪的小妖，宛如東方版「怪獸與牠們的產地」，不過成龍表示剛看到劇本時嚇一跳，「蒲松齡是文人，但我是練武功的！」

該片是成龍連續第24部新春賀歲電影，此紀錄至今無人能破，他仍持續求新求變，嘗試各新類型電影，此次與團隊聯手打造出東方魔法世界，他表示：「這是屬於東方人的奇幻故事，給予電影創作一片可以挖掘的寶藏。」他用「一枝筆」當武器，不只融入許多觀眾熟悉的功夫，還延伸出許多創新武術。

阮經天在該片展現苦練已久的身手，更與《芳華》氣質女演員鍾楚曦展開淒美愛戀，鍾楚曦曾被舒淇大讚為「紅毯最美女星」，這次以美豔的古裝扮相登上大銀幕。

阮經天銀幕談愛

她與阮經天這對俊男美女間神祕的戀情，也讓該片在笑鬧歡騰之餘，增添一股浪漫唯美的氛圍。金馬最佳男配林柏宏飾演成龍徒弟，在片中以正義又逍遙江湖的形象出現，與成龍共同冒險。該片2月5日上映。

(中國時報)