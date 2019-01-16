《七龍珠超：布羅利》 4DX版本震撼攻台
中國時報
報導溫博鈞
布羅利在《七龍珠超：布羅利》角色更具關鍵性，讓本作備受矚目。
日本動漫大師鳥山明經典作品《七龍珠》系列電影推出第20部新作《七龍珠超：布羅利》將在2月22日全台上映，片商特別引進4DX等版本，要讓台灣《七龍珠》觀眾感受前所未有的觀影震撼。
《七龍珠》自1984年開始漫畫連載以來，已陪伴觀眾35個年頭，《七龍珠》與《七龍珠超》等漫畫系列在全球持續熱賣，劇場系列作品更風靡全球，連法蘭克海洋（Frank Ocean）等西洋歌手都將《七龍珠》元素放入歌詞，影響超乎想像。
隔4年銀幕會台粉
該片在日本上映3天就大破10億日圓（約2.8億台幣）票房，衝上首周票房冠軍，寫下該系列票房紀錄；而在全球各國票房也屢創佳績，在地球另一邊的墨西哥更超過800廳上映。台灣片商為了讓觀眾體驗各類精彩對決場面，破天荒首度同步引進4DX、MX4D與2D版本，讓台灣《七龍珠》讀者與影迷引頸期盼。
《七龍珠超：布羅利》暌違前作在台上映已逾4年，讓本作更別具意義，將火力集中在悟空與布羅利間，也讓布羅利角色更為關鍵，故事發展極受關注。該片也在昨揭曉的日本電影學院獎入圍動畫片項目，與《名偵探柯南：零的執行人》、《未來的未來》等作角逐3月1日揭曉的「最優秀動畫片」。預售票等訊息可參閱「双喜電影發行」臉書粉絲團。
(中國時報)
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