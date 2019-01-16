台北電影獎參賽鳴鑼起跑

2019年01月16日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

2019年第21屆台北電影節即將在6月27日至7月13日展開，台灣電影競賽主場「台北電影獎」、挖掘全球影壇新銳的「國際新導演競賽」自1月15日展開報名。許多國片將台北電影節當作首映的第一站，去年最佳劇情長片得主《誰先愛上他的》更是在獲獎後氣勢一路飆漲，後續入圍8項金馬獎並擒下3項獎座，跑遍亞洲各地影展，帶領票房開出紅盤。

北影日前宣布增設個人獎項入圍名單，即日起受理報名，短片與動畫片類於3月15日、劇情長片與紀錄片類則於4月1日報名截止，參賽影片完成時間必須為2018年3月30日之後，導演須具有中華民國國籍或居留身分，劇情長片必須符合文化部公告修正之「國產電影片及非國產電影片認定基準」之國產電影片。入圍名單預計於5月17日公布，7月13日舉行頒獎典禮公布得獎名單。

(中國時報)