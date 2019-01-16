《鐵金剛》聲優直搗動漫節

2019年01月16日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

《劇場版 無敵鐵金剛／ INFINITY》推出BD、DVD，順勢邀請名聲優來台助陣。

五、六年級生共同記憶的《無敵鐵金剛》去年以《劇場版 無敵鐵金剛／INFINITY》重返螢幕，在台上映締造600萬票房佳績。飾演主角兜甲兒的聲優森久保祥太郎先生將首度來台，20日於「2019動漫節」宣傳並舉辦簽名會，是粉絲近距離一睹本人風采的最佳機會。

本屆盛會19日開展，8大強檔精品大作將傾巢而出，《名偵探柯南》、《庫洛魔法使》、《精靈寶可夢》、《Fate系列》、《無敵鐵金剛》、《火影忍者》、《魔法使的新娘》等超過上千款台日版精品登場，現場消費均享9折，掃新貨過好年。

今年冬天冷暖分明，《精靈寶可夢》推出毛毯、壓克力造型鏡、收納袋組等商品，暖心兼暖身。新品特採用粉彩畫cafe店主題萌圖，集結黃色萌主皮卡丘與咖啡杯、鬆餅、還有最近夯翻天的蜂蜜檸檬等元素，療癒年前忙碌身心。23日會場將進行Cosplay盛宴「2019WCS台灣代表選拔賽」，邀請日本雙人表演團體《琉演 Ryu-en》示範演出，一同見證台灣代表誕生的瞬間。

(中國時報)