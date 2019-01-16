袁詠琳周旋5男過戲癮
袁詠琳（左）在MV裡與周孝安上演吻戲。
袁詠琳（Cindy）新單曲〈終於勇敢了〉MV請來導演許智彥與金鐘編劇徐譽庭，是兩人繼電影《誰先愛上他的》後再度合作打造MV。袁詠琳在MV中，周旋在鄒承恩、周孝安、張耀仁、涂善存及周洺甫5男之間，不但上演吻戲，還抓狂咬人、崩潰痛哭且咄咄逼人，透過歌詞傳達「勇敢向該放下的事、不該執著的人說再見，讓自己過得自在坦然」，讓她過足戲癮。
袁詠琳除了與新生代演員張耀仁詮釋年少任性妄為的激烈愛情，好友鄒承恩也情義相挺變身劈腿渣男，獻出暌違10年的MV拍攝。
提早3個月討論
而最後一段則是歷經感情挫折與歷練後，遇見的現任男友周孝安，2人首次合作便上演吻戲，開拍前，袁詠琳與周孝安短暫相處隨即打破生疏，深情地進入劇情設定的情緒中。
袁詠琳為該MV提早3個月與團隊討論籌備事宜，當時正值電影《誰先愛上他的》宣傳期，導演許智彥蠟燭兩頭燒；此次拍攝動用近百位演員及工作人員，耗時2天半完成，且同步申請進入桃園機場兩大航廈，打造最具真實感的場景，此外，MV演員的服裝造型也特別情商電影《誰先愛上他的》團隊操刀，打造專業視覺效果。
(中國時報)
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