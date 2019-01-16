伍宗德怒：拿我老婆一賣再賣
伍宗德（左）昨偕親密夥伴周雅芳開記者會宣示擁有《家有仙妻》重製和改編權。（洪秀瑛攝）
伍宗德製作、28年前由華視播出的40集電視劇《家有仙妻》在兩岸大受歡迎，近日爆出版權鬧雙胞爭議。北京「九品芝麻影視傳媒」聲明是唯一跟華視買到版權的單位，伍宗德15日氣得開記者會說明「奪妻之恨」並捍衛主權。
《家有仙妻》當年由林以真、澎恰恰、孫興、戈偉如主演，喜劇劇情及奇幻橋段，紅極一時。伍宗德昨表示：「兩岸電視圈只有他有資格拍攝及改編電視劇《家有仙妻》。」他以「法理情」支持自己論點，拿出「大陸作品登記證書」證明有主創權，更表示華視有3大瑕疵，怒罵：「拿我的老婆一賣再賣，如果有人要重拍《一簾幽夢》，會不找瓊瑤嗎？」
主張華視只有播映權
伍宗德表示，跟華視多年前簽的是制式合約，20多年來著作權法有相當大的改進，包括編劇擁有的權利，他在意的是華視在未經他同意下賣給別人改編，「華視只有播映權，但沒有劇本再製權和改編權。」他呼籲大陸對《仙妻》有興趣的同業，不要購買來源有問題的授權，「已經有單位血本無歸，我希望不要再有第二個。」
華視昨針對伍宗德宣示擁有《家有仙妻》合法著作權一事，重申華視是依當年戲劇節目合約書中相關條款，擁有《仙妻》完整著作權，經法務部門確認版權歸屬後，合法將大陸地區翻拍版權轉授予北京九品芝麻影視傳媒公司。九品芝麻公司昨表示，伍宗德已涉及詆毀及公然侮辱罪，要求他道歉，否則提告，今將針對伍的說法提出聲明。
(中國時報)
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