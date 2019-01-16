林亭翰入伍最怕潔癖發作
林隆璇的26歲兒子林亭翰，將於農曆年後入伍當兵4個月，林亭翰認為當完兵才有變成男人的感覺，「原本去年就該入伍，但因工作關係而拖延，心裡總感覺有件事沒做，加上我的同學都已經當完兵，聚會時常常因為沒有共同話題而沒有參與感，所以想要去體驗男生一生當中必須要經歷的過程。」
對於即將入伍，林亭翰最怕自己潔癖發作，他因為體質關係皮膚容易過敏，遇到比較髒亂的環境就會長痘痘紅疹，「不過往好的方向想，剛好可以增強我的抵抗力跟免疫力，所以對於當兵還是很期待。」
他日前為電競真人秀節目詞曲創作插曲〈支配者〉，並擔任製作人，越來越有獨當一面的氣勢，林隆璇把自己即將發行的新EP交由兒子擔任音樂總監，甚至考慮讓兒子接掌自己成立26年的「青田音樂」。
談到新歌〈支配者〉，獅子座的林亭翰自認在感情中比較強勢，「想要把一切都在掌握當中，如果是我規畫安排好，希望對方照著去做。」
(中國時報)
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