福容飯店麗寶店好康迎新年

2019年01月16日 04:11 中國時報 何書青 ）

全台唯一的「會動的花博AR主題房」，加價2000元就可入住。（福容大飯店提供）

今年春節9天連假，看好民眾走春出遊意願高，福容大飯店麗寶樂園店2月2日至2月9日推出每房每晚含稅8999元起的「迎春賀喜諸事吉 麗寶春節」，不僅含早餐，還有自助晚餐、樂園券、天空之夢─摩天輪搭乘券、花博一日門票、4D王劇場券、同樂券和獨家花博貼心包等豐富內容，讓民眾吃喝玩樂慶新年。

春節住宿期間有許多優惠可享，包含憑房卡至麗寶國際賽車場，每人用480元的VR體驗優惠價就能玩到飽；3月3日前，在福容大飯店住房1晚就可獲1張摸彩券，若餐飲滿5000元或宴席消費1桌也可獲贈1張，有機會將現代汽車、福容大飯店住宿券、日本沖繩雙人機票等大獎帶回家。此外，春節也正值花博展期，麗寶樂園店打造全台唯一的「會動的花博AR主題房」，加價2000元就可入住，十分適合親子客群。

飯店也推出5星級除夕圍爐饗宴，中、西、日式料理都有，人數多點可選芙蓉廳的10人中式圍爐宴，1萬2888元+10％起，現場還安排了一連串熱鬧的新春表演節目和活動；小家庭則有福粵樓中式圍爐宴席或J棧居酒屋日式圍爐饗宴，6人就可組1桌，每桌8888元+10％起。

(中國時報)