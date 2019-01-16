黃妃MV復刻80年代 回味參賽《五燈獎》
黃妃18歲時上《五燈獎》，特別梳妝打扮，購入華服。
金曲台語歌后黃妃推出新歌〈心肝插一刀〉MV， 化身歌唱比賽選手，髮型、服裝皆復刻80年代最流行的造型，歌詞內有「垃圾」、「插一刀」直白、灑狗血的字眼，她表示剛拿到歌詞時無法克服，還跟製作人溝通希望減少垃圾出現次數，她笑說：「很大突破，一開始很糾結，但我不是在罵粉絲，是把那種愛情背叛的心情唱出來。」
黃妃籌備2年推出新專輯《我若是黃倩倩》，3歲兒子是她的頭號粉絲，很喜歡聽她的歌，她不擔心兒子聽到〈心肝插一刀〉會學起來罵人，她說：「這是首很有力量的歌曲，他都會唱了。」她憶起18歲時以「黃麗華」名字，從高雄北上參加台視《五燈獎》，第2次出賽時不慎敗北，「那是我第一次搭配樂隊演唱，低音可能低不下去。」
贊成兒子走歌唱路
黃妃首次上電視非常慎重，她特別到高雄新興市場挑選華麗戰袍，還吹起時髦的半屏山髮型，全家連夜開車北上力挺，當時的她與張惠妹是《五燈獎》「同梯」選手，2人分別為台語類別的挑戰者、國語類別的衛冕者。至於兒子未來想當歌手，她表示不會排斥，也贊成兒子主動去報名比賽。
(中國時報)
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