朱海君錄音間思親淚崩失控
朱海君推出台語新專輯《思念來借過》，同名新歌唱出對4年前驟逝阿嬤的思念，她表示至今仍無法走出傷痛，在錄音前不斷安撫自己要淡定，但一唱到歌詞「心，只有思念來借過」，內心十分糾結，當場淚崩導致錄音中斷，她說：「真的很抱歉。」最後花3天才錄音完成。
她憶起當時高齡89歲的阿嬤如往常般騎著單車出門，卻離奇的迷路，跌倒在稻田中，被發現時已晚，「這是我最無法接受與遺憾的事」。她從小由阿嬤帶大，感情十分好，步入歌壇也是完成阿嬤的心願，她記得阿嬤過去最喜歡跟大家說：「我的孫女以後要當歌星。」她後來參加歌唱比賽得到冠軍，也是因為阿嬤曾說只認識第1名的金色彩帶。
她日前與高中生一起拍攝新歌〈思念來借過〉MV，讓她想起以前錯過的讀書時期，「從小就愛唱歌，青春歲月都在練唱中成長」，她提到當時很渴望能跟班上同學一起出遊，但為了歌唱比賽，最後都選擇為唱歌，現在回想起青春歲月是一片空白，感到相當可惜。
(中國時報)
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