SIHH一窺表壇主流趨勢

2019年01月16日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

Richard Mille發表Bon Bon糖果系列女表，深受亞洲貴婦的喜愛。（陶福媛攝）

（CFP提供）

Richard Mille在SIHH發表Bon Bon糖果系列女表，展場充塞繽紛五彩糖果，萌指數破表。（陶福媛攝）

愛彼表全新系列CODE 11.59腕表登場，勇於打破皇家橡樹的傳統，圖為計時碼表款，售價4萬2600瑞郎（約130萬台幣）。 （Audemars Piguet提供）

Richard Mille發表Bon Bon系列女表，要價在400萬左右，在SIHH展曝光頭一天就接到多張來自亞洲的訂單。（Richard Mille提供）

沛納海贊助義大利帆船隊Luna Rossa，與PRADA攜手合作聯名Submersible Luna Rossa腕表，售價66萬3000元。（PANERAI提供）

積家超卓傳統球型陀飛輪西敏寺萬年曆大師系列腕表，限量18只，售價80萬歐元。（Jaeger-LeCoultre提供）

羅杰杜彼與藍寶堅尼跑車攜手在SIHH發表Excalibur One-Off腕表，要價3300萬，當場就被新加坡富商買走。（Roger Dubuis提供）

愛彼表全新系列CODE 11.59腕表登場，弧型雙層打磨藍石玻璃鏡面、外圓內八角的表圈是特色。 （Audemars Piguet提供）

日內瓦國際高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie Geneve，簡稱SIHH）即起登場，各大鐘表品牌精銳盡出，暗中較勁，本報記者在展場直擊，從各家發表的作品一窺表壇的主流趨勢。

SIHH表展才開展頭一天，就傳出Richard Mille、Roger Dubuis多款奢華腕表還來不及上市，就被表迷搶先訂購，其中不乏來自亞洲的富豪買家，讓人聯想到去年好萊塢的賣座片《瘋狂亞洲富豪》的戲碼。

Bon Bon糖果表貴婦瘋狂

在《瘋狂亞洲富豪》中，飾演新加坡首富的楊紫瓊為了凸顯劇中的角色，佩戴一只要價逾3千萬的Richard Mille的RM 19-02蓮花陀飛輪腕表。這個場景絕不是戲，而是真實的世界，近幾年狂勢崛起的Richard Mille是富豪的最愛，而且有錢也買不到。

Richard Mille在SIHH的展場是一座色彩繽紛的夢幻糖果屋，展出十只不同款式的Bon Bon Collection糖果表，表盤上有小巧迷你的棉花糖、棒棒糖、甘草糖，還有橘子片、奇異果等香甜水果，讓人忍不住駐足，由衷地發出「卡哇伊」的讚嘆。

如此可愛的糖果表，要價可不如外觀一般親民，價格落在400萬台幣左右，各限量30只；儘管如此，開展第一天就湧進訂單，其中包括台灣的VIP。

Roger Dubuis富商搶購

另一個驚爆點是羅杰杜彼（Roger Dubuis）與藍寶堅尼（LAMBORGHINI）跑車攜手發布的Excalibur One-Off腕表，全球只有一只，要價3300萬，當場就被新加坡富商買走。

這款Excalibur One-OffF奢華腕表設計風格源自藍寶堅尼最新推出的SC18 Alston超級跑車，延續品牌「把超跑戴在手腕上」的概念，在細節融入賽車元素，快速運轉的機芯猶如競速奔馳的跑車，據悉買家即是藍寶堅尼SC18 Alston超跑的車主。

在SIHH相關社群引起熱議討論的愛彼表（Audemars Piguet）全新系列CODE 11.59腕表，也是SIHH的話題表之一。愛彼表的經典皇家橡樹（ROYAL OAK）腕表實在太成功，其實光靠皇家橡樹，愛彼表就能不費吹灰之力坐擁江山，無需費心推出新品；但從這只全新的CODE 11.59，可看出愛彼表勇於開創新局、不願自我侷限的野心。

愛彼表CODE 11.59開新局

從CODE 11.59圓型表盤的外觀，幾乎看不到皇家橡樹的影子，證明它是一個全新系列的表款，但仔細一瞧，外圓內八角的表圈設計，仍有向經典致敬的意思，再加上內凹弧型雙層打磨藍石玻璃鏡面，讓表看起來更加清晰明亮。CODE 11.59雖在網路引起很大的質疑聲浪，但誠心評析，CODE 11.59風格時尚個性且辨識度很高，後勢看好。

以潛水表著稱、與海洋有緊密連結的沛納海（PANERAI），在SIHH展期宣布將贊助義大利帆船隊Luna Rossa，與PRADA、倍耐力Pirelli同列贊助商，並發表一款Submersible Luna Rossa聯名腕表，全黑色的腕表以紅色裝飾細節，散發PRADA的極簡時尚，同樣備受矚目。

積家（Jaeger-LeCoultre）發表高複雜功能的超卓傳統球型陀飛輪西敏寺萬年曆大師系列腕表，是繼2004年發表Master Gyrotourbillon1超卓球型陀飛輪大師腕表後，逐年加碼增加複雜功能，集球型陀飛輪、萬年曆和三問等功能，限量18只，三問表已被訂，售價80萬歐元。

(中國時報)