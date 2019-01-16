向老佛爺致敬的Fendiman

2019年01月16日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

卡爾拉格斐將手寫字句、圖片、草稿拼貼成一幅帶有溫度的印花圖騰，搭配交替的FF logo及書法字體標誌，穿梭未來與古典主義之間。（CFP）

FENDI 2019秋冬男裝系列請來卡爾拉格斐擔任「客座藝術家」，西裝夾克左、右雙襟不對稱的領片細節，亦是出自老佛爺自身靈感。（CFP）

FENDI 2019秋冬男裝系列大秀，在仿造卡爾拉格斐巴黎工作室背景的空間中舉行。（CFP）

上衣肩膀的拉鍊，將針織布料與plonge nappa皮革分成2個部分，並可經由左右或前後交換，產生不同輪廓。（CFP）

韓國男星金志洙選穿FENDI 2019春夏系列網眼布料抽繩褲，搭配西上裝、涼鞋，正式中融合輕鬆活力。（FEDNI提供）

剛拿下FENDI形象大使王位的男星王嘉爾，身著一襲品牌2019春夏印花西裝現身秀場。（FENDI提供）

米蘭男裝周最後一日，FENDI大秀上，剛拿下形象大使王位的男星王嘉爾，唱著為品牌量身訂做的饒舌歌曲〈Fendiman〉，而創意總監Silvia Venturini Fendi則透過2019秋冬男裝，向她心中真正能被稱為Fendiman的男人－卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）致敬。

Fendi女士在接受外媒訪問時回憶到，她在5歲時第一次見到卡爾，小時候還一度以為他是一名畫家，這位自1965年就入主品牌女裝系列的德國設計師，也成了Fendi女士亦師亦友的重要夥伴。大秀在一座宛如卡爾巴黎工作室的背景中開場，模特戴著方形墨鏡、穿上卡其色西裝登場，宛如向來只穿合身西裝的大師形象，而夾克左、右雙襟不對稱的領片細節，是源自老佛爺自身的發想，新舊對比中，完成了Fendi女士為包含Z世代在內的當代男士們所打造的摩登正裝。

大師出任客座藝術家

品牌知名的皮草工藝，藉嵌花、雙色拼接等手法再現，包覆於西裝上的烏干紗材質，更為整體增添一絲流暢輕盈感。身為「客座藝術家」的卡爾拉格斐，將親筆手寫字句、圖片、草稿拼貼成一幅帶有溫度的印花圖騰，搭配交替的FF logo及書法字體標誌，穿梭於未來與古典主義之間。

配件方面，FENDI經典Baguette「法棍」包款首度推出男款樣式，採用鱷魚皮、Selleria皮革等多種材質，並備有迷你至大型等不同尺寸可供選擇。另品牌本季亦選擇與日本配件品牌Porter-Yoshida & Co.合作，加入其招牌黏合尼龍布料，變化出輕盈的超大吸睛包款。

(中國時報)