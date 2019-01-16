LEXUS UX 250h最新Hybrid動力、貼心配備
立體車側腰線及空氣力學弧輪造型。（陳大任攝）
日本試車報告LEXUS UX 200全新造型靈活暢快。
Spindle Grille紡錘型水箱護罩搶眼。（陳大任攝）
1. Lexus Safety System+設定簡單、功能實用。（陳大任攝）
2. 豪華皮革座椅立體與平面的時尚圖騰壓花。（陳大任攝）
3. 中央扶手整合音響系統，操作起來簡便順手。（陳大任攝）
4. 行李廂有多處置物設計，上方為軟質蓋板。（陳大任攝）
LEXUS去年表現亮眼，不但逆勢成長，更以1萬7806台銷量高居進口豪華品牌第二名。家族最新款UX系列去年底推出UX 200，不到2個月累積破千台訂單，而預計今年1月上市的UX 250h自去年12月開放接單，在沒有預售價的情況下也接到500張訂單。和泰汽車昨（15日）公布UX 250h售價為149萬元。
單看數據，採用第四代Hybrid技術的UX 250h，引擎動力輸出比UX 200小、車重多80kg，177km/h極速也沒有UX 200的190km/h高，看似居於劣勢的UX 250h卻受惠於搭載41%世界最高熱效率引擎、輕量化PCU控制模組、效能進化版鎳氫電池，及全新設計的ECVT變速箱，性能表現數據反而顯得更加亮眼，8.5秒0-100km/h加速值比UX 200快0.7秒，21.7km/L油耗表現更是傲視同級對手。
去年11月，本報在日本AUTOPOLIS賽道試駕過UX 250h，當時留下的印象是靜肅性佳，這次在台北再度相遇，仍可感受到優異組裝品質帶來絕佳的乘坐感，引擎動力、懸吊系統在都會區和近郊山區的表現稱職，尤其輕踩油門即起步，展現混合動力車特有輕盈靈活的步伐。對照UX 200更增加腳踢感應式電動尾門、Smart Access免持鑰匙車門啟閉系統和雨滴感應式雨刷等貼心配備，C/P值大加分。
(中國時報)
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