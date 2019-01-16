Roger Vivier優雅新生

2019年01月16日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

《延禧攻略》中飾演皇后的女星秦嵐，腳踏Roger Vivier 2019春夏最新推出之Viv’ Run白色休閒鞋款現身機場。（CFP）

女星唐嫣日前出席活動時，選穿出自Roger Vivier 2019春夏系列之羽毛尖頭鞋款，搭配同屬銀色系的優雅禮服。（CFP）

Roger Vivier I Love Vivier愛心尖頭高跟鞋，2萬6600元。（RV提供）

Roger Vivier Tres Vivier漆亮皮淡金釦高跟鞋，2萬9600元。（RV提供）

Roger Vivier Viv’Run粉色休閒鞋，4萬2600元。（RV提供）

踏進Roger Vivier（簡稱RV）昨（15日）舉辦的2019春夏預覽現場，新任創意總監Gherardo Felloni自典藏庫中的經典符號出發，開啟宛如置身電影情節的浪漫綺想。

名為「Hotel Vivier」（Vivier飯店）的空間中，堆疊擺放著充滿奢華氛圍的單品，一把把掛在牆面上的鑰匙，直通設計師腦海中當代女性的風姿百態，令現實世界中的唐嫣、秦嵐等女主角們也爭相搶穿著。

經典方釦鞋變摩登

1967年，飾有大型方釦的Belle Vivier鞋款問世，並由女星凱瑟琳德納芙（Catherine Deneuve）在《青樓怨婦》中選穿，因而被世人銘記。如今，Felloni借鑑原作，將方釦變為較為摩登的四方造型，全新的Tres Vivier系列採用別具心裁的尖頭或方形鞋楦，拋光方釦延伸而出的「鞋舌」細節，凸顯彷彿樂福鞋般的大膽前衛。同樣延伸大型金屬釦飾的包袋及靴款，亦可輕鬆搭配晚宴或日常裝束。

象徵優雅的玫瑰花、羽毛，輕巧點綴於鞋側或鞋頭，全新Broche Vivier系列鑽釦，則擷取18世紀凡爾賽花園的疏密枝葉，大小各異的水晶，奏出皇家園林般的莊重典雅。

迷你後背包輕巧多工

此次首度出現的Broche Vivier Club迷你後背包款，可變換為側背、雙肩背跨等不同攜帶方式，輕巧可愛。新升級的Viv’ Run跑鞋，更加入Choc鞋跟形狀的7.5公分厚實膠底和機能面料，活潑俏皮之餘，更能自在修飾線條比例，且推出粉色的台灣獨占樣式。

(中國時報)