EMPORIO ARMANI勾勒活力輪廓
義大利設計師Alessandro Dell’Acqua操刀的品牌No. 21，則擷取德國新電影大師法斯賓達的同志電影《霧港水手》（Querelle）為靈感，透過細節刻劃出男人的脆弱面。（CFP）
設計師Rocco Iannone為Pal Zileri操刀的第3季男女裝，則以「極致感覺世代」為主軸，並引用《伊索寓言》中提及的元素，為傳統男裝剪裁中，增添一絲超現實感受。（CFP）
義大利品牌EMPORIO ARMANI 2019秋冬藉旗下運動支線EA7，推出融入滑雪運動的活力輪廓。（CFP）
米蘭男裝周最終日，伸展台上設計師們勾勒出紳裝的不同潛能，才剛宣布重整的義大利品牌EMPORIO ARMANI，2019秋冬藉旗下運動支線EA7，推出融入滑雪運動的活力輪廓。刻意寬大的風衣輪廓，裝飾著如犛牛般的人工皮草裝飾，視覺上看來就格外溫暖。
而由義大利設計師Alessandro Dell’Acqua操刀的品牌No. 21，擷取德國新電影大師法斯賓達（Rainer Werner Fassbinder）的同志電影《霧港水手》（Querelle）為靈感，透過皮革、雪紡或蕾絲等細節，刻劃出男人的脆弱面。
設計師Rocco Iannone為Pal Zileri操刀的第3季男女裝，則以「極致感覺世代」為主軸，並引用《伊索寓言》中提及的元素，為傳統男裝剪裁中，增添一絲超現實感受，天鵝絨布料和徽章細節，帶給整體融合一絲休閒感學院風的形象。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。