EMPORIO ARMANI勾勒活力輪廓

2019年01月16日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

義大利設計師Alessandro Dell’Acqua操刀的品牌No. 21，則擷取德國新電影大師法斯賓達的同志電影《霧港水手》（Querelle）為靈感，透過細節刻劃出男人的脆弱面。（CFP）

設計師Rocco Iannone為Pal Zileri操刀的第3季男女裝，則以「極致感覺世代」為主軸，並引用《伊索寓言》中提及的元素，為傳統男裝剪裁中，增添一絲超現實感受。（CFP）

義大利品牌EMPORIO ARMANI 2019秋冬藉旗下運動支線EA7，推出融入滑雪運動的活力輪廓。（CFP）

米蘭男裝周最終日，伸展台上設計師們勾勒出紳裝的不同潛能，才剛宣布重整的義大利品牌EMPORIO ARMANI，2019秋冬藉旗下運動支線EA7，推出融入滑雪運動的活力輪廓。刻意寬大的風衣輪廓，裝飾著如犛牛般的人工皮草裝飾，視覺上看來就格外溫暖。

而由義大利設計師Alessandro Dell’Acqua操刀的品牌No. 21，擷取德國新電影大師法斯賓達（Rainer Werner Fassbinder）的同志電影《霧港水手》（Querelle）為靈感，透過皮革、雪紡或蕾絲等細節，刻劃出男人的脆弱面。

設計師Rocco Iannone為Pal Zileri操刀的第3季男女裝，則以「極致感覺世代」為主軸，並引用《伊索寓言》中提及的元素，為傳統男裝剪裁中，增添一絲超現實感受，天鵝絨布料和徽章細節，帶給整體融合一絲休閒感學院風的形象。

(中國時報)