LUNASOL裸色風尚席捲

2019年01月16日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

LUNASOL晶巧寶石眼彩EX01，900元。（LUNASOL提供）

LUNASOL2019 SS暨20周年形象圖。（LUNASOL提供）

適逢佳麗寶20周年推出限定「經典大地色眼影盤」，藉以向2007年大賣的Beige色系致敬，輕漾大地眼采霜與晶巧寶石眼彩，帶著透明感的澄淨裸色，為雙眼更添魅力，單色眼影「晶巧寶石眼彩」，透明之中帶著細微的大小光粉微粒，可以單搽也能疊搽，低調展現裸色的層次感，讓妝容更顯細緻。除了10色眼盤，另有大地色脣膏，在既有脣色中展現氣色，晶巧水潤脣蜜限定大地色系，雙脣展現水潤柔滑質感。

(中國時報)