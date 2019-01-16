第39屆時報文學獎散文組決審會議紀錄 2
〈吹笛人〉
平路：
這篇是我選的，寫法平順、傳統，講到閹雞這讓人有好奇、發思古之幽情的消失的行業。寫法或形式都相當樸素，沒有炫耀、渲染，卻依然有鮮活的人物，這是不容易的，而且不是刻意塑造出來，很真實，寫到他的舅舅對於自己的行業覺得不足與謙卑。
跟這個鮮活的人物對比的就是阿勇師，他其實沒有刻意的要對比，而是用很淡的筆法，這個對比也就顯現出時代的不同，以及對不同性格的人所帶來的影響。有的人對於自己會的傳統技藝感到驕傲，有的人不那麼認為。筆法樸素，卻把淡淡的時代感寫出來，這樣的筆法寫這個傳統的行業相得益彰。
郭強生：
這篇我也可以支持。像我說的半數以上都在寫行業，所以剛開始所有選行業的我都沒圈。但在所有寫行業的之中，這篇的筆法在各方面缺點很少。但我喜歡的是，他讓我感覺到真的跟雞相處了很久，才寫得出這種雞味。其他的人寫職業會像是用google的資料就能寫出來，這篇有感受到雞的感覺。
周芬伶：
這篇應該是我的第四名。他在場景、人物跟細節寫得非常好。不過他寫舅舅，他和舅舅之間的互動非常少，繼續寫下去，我擔心比較像小說開頭。閹雞這個題材在鄉土小說其實常被寫，他雖然加入了吹笛，有特殊性，但吹笛的部分沒有著墨，而比較多是著墨在閹雞的工序工法上。
回到散文的要求，如果要從作者的情緒情感出發，那寫舅舅的意義是什麼？是為寫這個行業？還是對舅舅的崇拜？其實找不到他要寫這個的動機。畢竟是散文的比賽，要有深刻以及對情感情緒捕捉的銳利度，就這樣的角度來說，是相對平淡的一篇。（待續）
(中國時報)
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