兒虐案頻傳 法律被看衰 私刑正義暴走

2019年01月17日 01:18 中國時報 曹婷婷 、 陳俊雄 ／綜合報導 ／綜合報導

近期社會案件引爆聚眾事件簿

真狠心! 母虐童後帶去夜唱 女童送醫體溫僅32度

台南15日發生1歲6個月的小女童慘被未成年生母夥同表姊等人當成人肉沙包，活活虐打至死。再往前推，13日新北市蘆洲傳出林姓狠父只為肉圓沒加辣就爆打妻兒，9日永和淯薪托嬰中心托育人員涉嫌以鍋鏟打幼兒腳底板。短短7天3起虐童案，孩子淒厲哭聲、遍體鱗傷的幼小身體，透過網路傳播，引起全民憤慨，更挑動民眾對社會正義不彰的敏感神經。鄉民透過鍵盤串連，擬藉私刑教訓施暴者，儘管手段可議，卻凸顯民眾對司法的失望與不信任，正不斷擴大。

7天3慘案 鄉民串聯怒上加怒

層出不窮虐童成為全民共憤的話題，近期引發各界關注的就有永和淯薪托嬰中心遭控拿鍋鏟打幼童腳底板，網友蛋洗托嬰中心；接著蘆洲林姓狠父不滿肉圓未加辣，怒摑兒子巴掌還對勸阻其失暴的妻子勒頸，遭網友闖入家中爆打；台南1歲半女童遭親生母親等4名大人凌虐致死，一整天超過500名來自各地的網友集結警分局、殯儀館與地檢署，等著動手「執法」。

台南虐童案 10波逾500人堵嫌犯

這起1歲6個月女童遭虐打致死消息16日凌晨1點半在臉書「黑色豪門企業」曝光後，數10名網友立刻揪赴台南市第五警分局堵人，欲行「私法正義」，等著「教訓」嫌犯。首波群眾以女童生父家屬為主約15人，到凌晨2、3點聚集約百人，多為台南市民，部分網友駕車叫囂呼嘯而過，其中一波20餘人前往嫌犯偵訊地公園派出所砸毀李嫌駕駛計程車後車窗。

隨著訊息透過網路不斷分享發酵，昨天凌晨4點半，來自桃園、台中等地民眾連夜驅車南下，上午8點，網友打算趁嫌犯移送時展開攻擊，警方調虎離山之計奏效，嫌犯從後門被移送，沒人如願修理嫌犯，網友為此痛罵警「畜生不需要保護」。

拳頭最大 凸顯司法不被信任

眼看嫌犯移送追打無望，網友轉而分頭前往殯儀館與地檢署守株待兔，因4人移送地檢署，也使得地檢署成為駐守重鎮，一度聚集約200人，也是整波包圍行動人數最眾，「他們虐童、我們虐他，剛好而已！」

一天下來，總計10波、逾500人包圍分局、殯儀館、地檢署，警方上緊發條，驅離過程雖數度爆發拉扯，但多採取柔性勸離，「請讓警方好好偵辦，把可惡的人繩之以法！」

面對大批網友動輒自比法官，屢以私刑要執行他們口中的「正義」，民眾觀感不一，有民眾無奈說，台灣生病了，只能以暴制暴，但也有民眾理性論述假正義不該被肯定，「一堆偽網紅直播主打著正義名號，消費悲慘社會事件，說著無厘頭話語，對警察洩憤，如果這樣就能讓婦幼保護更好，或是讓真正的加害者繩之以法，那請你去選總統。」

(中國時報)