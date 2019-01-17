2019年01月17日 01:18 中國時報 黃有容 、 蕭雅玲 ／台北報導、 陳科廷 ／影音編輯 ／台北報導、／影音編輯

造勢現場人潮散去 一字之差 NCC秋後算帳硬罰中天（中天新聞）

去底九合一大選期間，中天「陳其邁造勢，邱議瑩說『麥』離開」相關新聞，因「嘸」跟「麥」的認知差異，國家通訊傳播委員會（NCC）昨動用《衛星廣播電視法》新修正條文中的「新聞事實查證原則」，裁罰中天20萬元，罪名竟是這一字之差「損害公共利益」。中天強調，事實就是事實，「大家麥離開」就是大家麥離開，NCC未全盤瞭解事實，做出違誤之認定，令人遺憾。這也引來用文字獄製造寒蟬效應的譏評。

無罰則照算帳 掀文字獄寒蟬效應

值得注意的是，NCC選前曾稱《衛星廣播電視法》的新聞事實查證原則，並無相關罰則，且「不會介入內容」，言猶在耳，選後又搬出「新聞事實查證原則」，斷定「嘸」跟「麥」是媒體「聽錯」，外界質疑根本是九合一大選後的「秋後算帳」。

而昨天同時因一字之差遭裁罰的，還有東森新聞台非洲豬瘟報導，「網傳淘寶消費送豬肉腸，建議煮熟食用『或』丟棄」，違反農委會主張煮熟「且」丟棄的防疫訊息，「或」跟「且」，也是只有一字之差。

中天新聞台去年11月12日播出標題為「陳其邁回防大旗美，邱議瑩『大家麥離開』打悲情牌」的新聞報導，當事人邱議瑩向NCC檢舉，該則新聞把「大家『嘸』離開」，報導為「大家『麥』離開」（台語）。NCC昨（16）日決議，依照《衛廣法》第27條第3項第4款「製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益」，裁處20萬元。

NCC專門委員陳金霜說明，中天當時回覆NCC，該報導於中午12時55分播出，同日晚間6時57分，中天有再做更新報導，訪問了立委趙天麟。

到底是「不要（麥）離開」或「沒有（嘸）離開」，人人自有解讀，因此後續報導將邱議瑩或趙天麟的意見據實呈現，並不認為原本的報導「有錯誤」，也未更正。

不介入內容認定 卻咬定發音問題

該則新聞在造勢會場後方收音，音質並不清晰，不少網友留言認同聽起來就是「麥」字；報導遭檢舉時，NCC副主委翁柏宗曾強調「不會介入內容認定」，NCC昨卻一口咬定就是「嘸離開」，還說「中天聽錯」是節目廣告諮詢委員會議中「大多數外審委員」的決議，並援引《衛廣法》第27條第3項第4款裁罰。

本次裁罰案是《衛廣法》在2016年修法增訂「新聞事實查證原則」後，NCC第一次認定「違反事實查證」而裁罰。只是選前選後立場不一，也被質疑是言論劊子手。

(中國時報)