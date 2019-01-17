中南電不北送 恐動搖國本

2019年01月17日 01:18 中國時報 王玉樹 、 黃有容 、 林宏聰 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄興達電廠。（圖／台電提供）

台灣本島夏季電力供需表

繼台中喊出「中電不北送」後，南部環團也向高雄市政府訴求「南電不北送」，台電昨指出，如此將造成兩大破壞，一是電力系統可能垮掉，二是全台得「實施計畫性限電」，甚至815全台大停電惡夢可能重演，即便認為電夠用的台中高雄也可能因此限電。工商業界對此也批評：「絕對會影響投資」。

打擊空汙是高雄市長韓國瑜重要承諾，環保團體16日拜會高雄市環保局長袁中新，首要訴求反對南電北送；袁中新釋出善意表示「不反對環團見解」，更提醒中央，「如果台中、高雄都有反南電北送訴求，政府就真該思考一下了！」

市民連署 環保局長認同

環團與市府針對空汙改善溝通意見，南部反空汙聯盟代表及市議員吳益政、立委黃昭順等10多人昨日上午前往環保局與袁中新會談；環團附上1500位市民連署書，要求停發興達電廠3、4號燃煤機組許可證，且反對台電目前「南電北送」作法。

要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊則說，台電竟將高雄興達燃煤機組發電全開，發的電力往北送，空品良好的中北部燃氣電廠卻都在休息，「難道高雄人是三等國民？」

環團要求 興達廠禁燃煤

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英表示，南電北送政策如此不合理，環保局應停發興達電廠燃煤許可證，對高雄的空氣有顯著幫助，也不會影響用電。

台電表示，電力講究「互相融通」，發電與負載（用電）要平衡，不然該區域電力系統會垮掉。不是說自己用100萬度電剛好，發100萬度電就好，因為機組會歲修、故障，加上以後再生能源多，也需要更多可快速調度機組，否則一樣電力頻率會不平衡跑掉，拖垮供電系統。

再者，以台電的夏季電力區域供需分析，目前中南部尖峰時段尚有多402萬瓩餘裕，如果假設這些地方把多餘機組停掉除役，那夏季就會減少11%備轉容量率，等同10%保證破功，還可能轉為負數。台電指出，若備轉容量不足，只能實施「計畫性限電」，這是全台性的，不會只針對某縣市。如果有供需突然不夠狀況卸載，更可能重演815全省無預警停電狀況。

台商回流 用電必然大增

工商業界更表示絕對會影響投資，工總祕書長蔡練生直言，政府過去說供電「沒問題」，看在企業眼裡實在是「過於樂觀」。尤其九合一大選後，地方政府要兌現反空汙政策，早就料想到會有「不願北送」情況。現在政府又鼓勵台商回流，用電需求必然大增，能源供應一定會產生缺口，呼籲政府必須要面對缺電現狀。

台電發言人徐照華說，台灣是獨立電網，電力會互相支援，備用容量也要達到法定投資，對投資才有正面幫助。台電已盡力降載減空汙，近期也會拜會台中、高雄新當選首長，就供電及配合減汙等進行務實討論。

(中國時報)