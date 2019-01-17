空汙忍無可忍 高雄人嗆選票抵制

2019年01月17日 01:18 中國時報 林瑞益 、 劉宥廷 、 游昇俯 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市空氣品質為全台末段班，近2周幾乎每天霧茫茫，市民對空汙忍無可忍，大多反對台電長期「南電北送」，揚言若中央堅持這麼做，絕對要在2020年用選票抵制，更有民眾直指興達火力發電廠是空汙幫凶，環保局應該停發燃煤機組許可證。

環保署監測統計顯示，去年全台22縣市PM2.5年平均濃度，以雲林縣24.7微克／立方公尺居首，空汙程度最嚴重，其次是嘉義市24.1微克／立方公尺，第三名是離島金門縣的22.8微克／立方公尺；第4至第10名則依序為台南市、嘉義縣、彰化縣、南投縣、高雄市、連江縣及台中市。中、南部空汙較嚴重，北部及東半部稍佳。

環保署空保處科長黎揚輝表示，影響空氣汙染濃度包括氣象、地形條件、汙染排放及各種多元因素。

在岡山區工作的黃秀燕說，昨天在電梯碰到2個小朋友都戴著口罩，她問是因為感冒嗎？小朋友回答是空氣太差了，對空氣過敏，感冒也不易痊癒，媽媽要他們出門時都戴上口罩。

她說，政府實在太糟糕，工作累已讓人很不爽，還要吸髒空氣，而且高雄又老又窮，雖然市長韓國瑜上任後，吸引許多台北民眾到高雄看房，但她也不好意思直說空氣很差，只能婉轉提醒想買房的民眾三思。

在永安區經營汽車保養廠的黃世邑說，興達火力發電廠用燃煤，2根煙囪排放廢氣已讓空氣很糟，如今燃煤機組沒淘汰，又加上天然氣發電，排放更多汙染，空氣變得更糟了。

對於南電北送，他無奈地說，「各人造業各人擔，請北部自己發電」，若政府執意南電北送，蔡英文總統就別想連任。

民眾陳益華說，韓國瑜隨身帶個微型空氣清淨機，就可知南部空汙嚴重，希望換了市長，能正視南部人健康；他要求停止南電北送、廢除老舊燃煤發電機組，及停發興達電廠燃煤許可證。

民眾楊嘉偉也感嘆，南部人已成台灣的人體空氣清淨機，要求政府正視解決，且南部發電量一直遠大於用電量，北部則是發電量小於用電量，南電北送情形不斷擴大，若要持續送電給北部用，請政府先拿出改善空汙方法，辦不到就必須停止。

(中國時報)