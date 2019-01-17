供電不足 麥電盼限煤解禁

2019年01月17日 01:18 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

台電公司以台塑企業麥寮汽電公司未依合約賣電供其調度，要求支付替代成本32.8億元，台塑六輕16日表示，因雲林縣政府限制燃煤，導致麥寮汽電部分發電機組停機，限煤又要求供電，麥寮汽電是政策衝突的受害者，盼解除限煤創造雙贏。

六輕表示，依購電合約，除不可抗力因素，麥電須滿載供應電力。因雲林縣禁燒生煤，麥寮汽電只能加以配合減少燃煤，發電量也因此縮減30％，這是政策造成的問題，屬於合約中不可抗力範圍，台電為此要求支付32.8億元並不合理，雙方多次協商也沒有共識，因此只能走法律途徑。

(中國時報)