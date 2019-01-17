台綜院稱 南部沒大聲本錢

2019年01月17日 01:18 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

對於中南部喊「中、南電不北送」，學者認為，其實南部「沒有大聲的本錢」，因為該區供電餘裕度不高，未來投資成長會高於供給曲線，搞不好得伸手向別人要電。

台灣綜合研究院院長吳再益指出，用電大戶、商業都集中北部，長期來說北部電力供應都會小於需求，過去都靠「中電北送」、「南電北送」，如果中南電不北送，那經濟成長從何來？

還不只於此，吳再益更點出一個重要關鍵，南部現在可以大聲說不要北送，但未來這個情況卻可能逆轉。因為南部的餘裕空間沒那麼大，新的投資都集中在南部，南部能新增電源卻有其侷限性，未來可能伸手向別人要電景況。「南部沒大聲的本錢！」

中央大學台經中心研究員梁啟源則說，沒有中電、南電，影響的是全台，屆時大家都要停電。長期來看，北部核一、二除役後，現在少掉深澳，未來供電缺口可能有340萬瓩要補。

如果台中、高雄要減少空汙減少火力發電，梁啟源說，那就是北部一定要有核一核二，乃至核四，核電廠讓它繼續使用，才有減少火力機組發電本錢。

吳再益補充，歲收繳最多的地方在台北，如果電不北送，那以後中南部也不要向北部伸手要補助款？電不北送這種議題都是講講而已，畢竟大家都要經濟發展，如果北部不夠用電，是否大家都不來投資，「那大家喝西北風就好。」

(中國時報)