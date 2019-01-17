中電不北送 盧促中火4號機除役

2019年01月17日 01:18 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中去年11月舉行反空汙大遊行，遊行民眾戴口罩，表達不要煤，拒絕用肺發電。（本報資料照片）

為解決中部空汙問題，台中市長盧秀燕競選期間即提出「中電不北送」政見，16日再度重申，已於日前行政院會中提出將台中火力發電廠4號機組除役，將待中央回覆。盧秀燕強調，台電大林、林口電廠發電機組這2年陸續完工上線，供電量將可取代中火5部機組發電量。

去年九合一大選期間，盧秀燕提出「中電不北送」政見並強調，北部人要用電就應該自己發電，若讓中部產生空汙，卻是生產電力給北部用，對中部人很不公平。盧秀燕更在當選市長後一度喊出要以撤發電機組執照作為籌碼，極力爭取中電中用。

盧秀燕昨天參加群創教育基金會拍攝影片「浮塵之島」中部發表會時受訪表示，台電今年預計花費20億元，改善台中火力發電廠內最老舊的4號機組，考量花那麼多錢，改善效果仍不佳，她日前參加行政院會時即提出將4號機組「除役」，也就是直接拆除，因若只是「退役」，會轉為備用電力，未來仍可能在供電不足時被使用。

盧秀燕說，她向前行政院長賴清德提出4號機組除役後，卻遇到行政院改組，最近將持續與中央單位協調，希望中央早日決定，加速拆除腳步。

除4號機組，未來是否將逐步讓其他發電機組除役？盧秀燕說，包括台電大林、林口電廠，2018至2019年有數部發電機組將陸續上線，若以科學換算，這些機組上線後發電量可達中火的一半，即5部機組供電量，未來會針對全台供電需求、空汙改善情況做考量，若4號機組除役後對空汙改善不夠，再與中央協商。

(中國時報)