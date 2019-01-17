狠母吊嗓爽唱 童吊白眼痛苦亡

2019年01月17日 01:18 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

女童模樣可愛，才剛來到人世1年6個月，竟慘遭親生媽媽、李姓男友人及女童的表姨與表姨丈凌虐致死，來不及長大。（曹婷婷翻攝）

女童媽媽

李姓友人

女童表姨及表姨丈

真狠心! 母虐童後帶去夜唱 女童送醫體溫僅32度

1歲6個月的女童「棠棠」只因15日傍晚不喝奶，竟慘遭17歲薛姓生母及薛女表姊、表姊夫和李姓友人下重手輪番毒打教訓，接著被帶去KTV唱歌到晚上9點多，4人返家途中驚見女童眼睛上吊、失溫，雖將女童送醫，但已回天乏術。法醫研判女童送醫時已死亡約4小時，推測大人歡唱之際，幼小的棠棠正痛苦地死去。

警方指出，女童生母薛女年僅17歲，與女童父親去年9月離異後，原住在台南關廟的薛女帶女童到北區與表姊、表姊夫和李姓男友人，5人同住一屋簷下，4名大人藉口女童卡到陰，不時痛毆女童，警方在住處找到愛的小手、藤條、塑膠管、不求人等4項施暴工具。4人供稱，女童一哭就打，小小的身軀如同沙包淪為出氣工具。

藉口卡到陰 時時痛毆

李男供稱，15日凌晨4點多見女童樣子怪怪的，「想把她打正常一點，唯獨這次下手較重」，4人聯手打到6點多，等到女童終於不吵，大家才入睡。4人睡到當天下午3點，女童還能正常走路與吃東西，6點多去KTV歡唱3小時，出門前餵女童喝奶，女童不喝又被打一頓，出門搭電梯時，女童斜眼再被打。

一哭就挨打 被當沙包

薛女等4人在KTV忘情唱到晚間9時許，要回家時才驚見女童失溫、眼睛上吊而送醫，院方急救半小時無效，醫護人員見女童渾身是傷，懷疑女童遭虐死，緊急通報才讓薛女等人惡行曝光。

薛女及20歲表姊、25歲表姊夫及27歲李姓男子原本還想閃避罪行，供稱偶爾會教訓女童，見無法狡辯才以「女童卡到陰」等理由，坦承不時動手虐打女童，警方訊後依殺人罪送辦。

台南地檢署主任檢察官周盟翔相驗女童遺體後，眼眶泛紅、哽咽表示，女童遍體鱗傷讓人鼻酸，外傷包括被大人用手摳、捏及棍棒毆打，傷痕新舊並陳，遍布全身，腦部有大面積顱內出血，「像用頭去撞牆或地面而造成」，為人父的他將窮盡一切偵查手段，追究行為人刑事責任。法醫相驗，推測女童到院死亡恐已4小時，懷疑母親帶她出門唱歌時已死亡。

腦部大出血 疑頭撞牆

承辦檢察官葉清財認為，4人觸犯殺人等罪，所犯殺人罪最輕本刑5年以上，有逃亡、滅證、串證之虞，向法院聲請羈押禁見，至於女童母因未成年，移送台南地院少年法庭收容。

4人聯手施虐 涉殺人罪

台南市長黃偉哲說，台南虐童零容忍，贊成虐童案加重刑度，呼籲立法院修法，並在執行面加強預防性作為。台南市府社會局將對女童生母等4名嫌疑人提出獨立告訴。社會局指出，女童無兒保通報紀錄，但曾因申請褔利津貼，納入6歲以下兒童主動關懷，當時評估女童受照顧情形穩定且經濟狀況無虞。

(中國時報)