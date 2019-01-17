狠母吊嗓爽唱 童吊白眼痛苦亡
1歲6個月的女童「棠棠」只因15日傍晚不喝奶，竟慘遭17歲薛姓生母及薛女表姊、表姊夫和李姓友人下重手輪番毒打教訓，接著被帶去KTV唱歌到晚上9點多，4人返家途中驚見女童眼睛上吊、失溫，雖將女童送醫，但已回天乏術。法醫研判女童送醫時已死亡約4小時，推測大人歡唱之際，幼小的棠棠正痛苦地死去。
警方指出，女童生母薛女年僅17歲，與女童父親去年9月離異後，原住在台南關廟的薛女帶女童到北區與表姊、表姊夫和李姓男友人，5人同住一屋簷下，4名大人藉口女童卡到陰，不時痛毆女童，警方在住處找到愛的小手、藤條、塑膠管、不求人等4項施暴工具。4人供稱，女童一哭就打，小小的身軀如同沙包淪為出氣工具。
藉口卡到陰 時時痛毆
李男供稱，15日凌晨4點多見女童樣子怪怪的，「想把她打正常一點，唯獨這次下手較重」，4人聯手打到6點多，等到女童終於不吵，大家才入睡。4人睡到當天下午3點，女童還能正常走路與吃東西，6點多去KTV歡唱3小時，出門前餵女童喝奶，女童不喝又被打一頓，出門搭電梯時，女童斜眼再被打。
一哭就挨打 被當沙包
薛女等4人在KTV忘情唱到晚間9時許，要回家時才驚見女童失溫、眼睛上吊而送醫，院方急救半小時無效，醫護人員見女童渾身是傷，懷疑女童遭虐死，緊急通報才讓薛女等人惡行曝光。
薛女及20歲表姊、25歲表姊夫及27歲李姓男子原本還想閃避罪行，供稱偶爾會教訓女童，見無法狡辯才以「女童卡到陰」等理由，坦承不時動手虐打女童，警方訊後依殺人罪送辦。
台南地檢署主任檢察官周盟翔相驗女童遺體後，眼眶泛紅、哽咽表示，女童遍體鱗傷讓人鼻酸，外傷包括被大人用手摳、捏及棍棒毆打，傷痕新舊並陳，遍布全身，腦部有大面積顱內出血，「像用頭去撞牆或地面而造成」，為人父的他將窮盡一切偵查手段，追究行為人刑事責任。法醫相驗，推測女童到院死亡恐已4小時，懷疑母親帶她出門唱歌時已死亡。
腦部大出血 疑頭撞牆
承辦檢察官葉清財認為，4人觸犯殺人等罪，所犯殺人罪最輕本刑5年以上，有逃亡、滅證、串證之虞，向法院聲請羈押禁見，至於女童母因未成年，移送台南地院少年法庭收容。
4人聯手施虐 涉殺人罪
台南市長黃偉哲說，台南虐童零容忍，贊成虐童案加重刑度，呼籲立法院修法，並在執行面加強預防性作為。台南市府社會局將對女童生母等4名嫌疑人提出獨立告訴。社會局指出，女童無兒保通報紀錄，但曾因申請褔利津貼，納入6歲以下兒童主動關懷，當時評估女童受照顧情形穩定且經濟狀況無虞。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範