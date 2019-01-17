執政者不用心 台灣快變高譚市
幼童王昊遭虐死引發社會關注，至今類似家暴施虐案仍層出不窮，王昊的姑姑、兒童權利促進會理事長王薇君昨悲憤地說，政府沒有在刑罰及社工、警政體系上改革，執政者不用心，助長了虐童案的發生。
王薇君認為，根本問題在於虐童者不該用傷害致死罪論處，凌虐幼童致死須以殺人罪究責，因為對沒有抵抗能力的幼童施暴就是殺人；政府對社工制度缺乏規畫，在執行任務時又沒有強而有力的公權力，反觀歐美遇到家暴事件，社工可要求警察陪同前往，並決定如何立即安置受虐兒，避免危害擴大。
「這種人神共憤的暴行，誰都無法接受！」警政署長陳家欽昨難過地表示，兒虐致死案件，警方一定依法偵辦嚴懲，但呼籲網友冷靜理性，切勿打著正義大旗，做出違法脫序之事。
近年網路鄉民私刑正義案例頻傳，透過社群媒體傳播，一呼百應，昨台南虐童案，來自全台各地的鄉民分9波、前後逾300人次包圍警局、地檢署、殯儀館，配合網路群情激憤的聲援，私刑正義怒火，一觸即發。
電影《蝙蝠俠》動私刑懲戒反派壞人，大快人心，某種程度是諷刺高譚市的治安敗壞、警察無能，然而，捫心自問，台灣有淪落到私刑者「不得不為」的地步嗎？民主與法治缺一不可，以「肉圓爸」家暴妻兒，警方獲報後依規定進行相關程序，還要忙著疏導氣憤網民，激情之餘，最後解鈴的還是被家暴者。
台南市警局長黃宗仁坦言，網友關切社會不公不義情事，警方深感敬意，也抱同理心；但因此出現暴力攻擊，為維護多數人的安全與公義，警察不得已要採取作為。
警政署長陳家欽也說，現面對鄉民動輒包圍警局「要真相」，甚至動私刑，警方會視情況出面，並展現偵辦決心。
(中國時報)
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