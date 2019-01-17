父不負責 媽不懂事 阮孫可憐

2019年01月17日 01:18 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

「好好一個孩子竟被打到死！」不幸遭生母等人虐死的女童「棠棠」原本活潑可愛，外婆提到外孫女淚眼婆娑，「2天前女兒說要搬走，若沒繼續住，棠棠就不會死了…」。外婆吐露，女兒指表姊稱小孩卡到陰，不給小孩睡且一哭就打，手段凶狠，「爸爸不負責、媽媽不懂事，阮孫可憐！」友人透露虐童致死的表姊懷有6個月身孕，且是雙胞胎，網友痛罵心狠手辣，「自己都要當媽媽了，怎下得了手？」

可愛女童一夕化為冰冷遺體，4名同住的大人都沒有固定工作，女童薛姓生母未成年生女，生父甚少探視，鬧出人命，雙方家長才互相指責照顧不力，看在警方眼中，感慨搖頭說：「家庭教育出問題，釀成社會問題。」

薛女母親泣訴，女兒先有後婚，結婚1年多就離婚，母女為此鬧翻，女兒從關廟搬到市區。她說，自己也是單親媽媽，養大6個小孩，鑄下大錯的女兒在家排行老五，國中畢業後就未繼續升學，也沒工作，靠她在工廠賺錢接濟。

薛母說，女兒1年多前認識打零工的李姓男子，2人先有後婚，女兒未成年就懷孕，當時本來氣得要告對方，得知對方也出身單親家庭，想說給年輕人一個機會，豈料，女婿應每月給妻小1萬元養家卻跳票，最後離婚。薛母說女兒是「小孩養小孩」，聽信表姊「自導自演」編造的外孫女卡陰說詞，最終釀悲劇。

薛母感慨，「我沒能力給她什麼，她表姊帶她去玩、買衣服鞋子，她沒見過世面，覺得別人比較好」。剛虐死外甥女的20歲表姊，如今傳出也即將為人母，警方證實她已懷孕，即使遭檢方聲押，研判若超過5個月，應該會被交保。

(中國時報)