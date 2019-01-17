虐童致死 藍委喊處以死刑
家暴及虐童事件頻傳，藍委王育敏昨表示，將提案修正《兒童及少年福利與權益保障法》，加重虐童罰則，虐童致死者最高處以死刑，以捍衛兒童生命權，維護司法正義。
她強調，推動這項修法已有一段時間，在立法院司法法制委員會中，民進黨委員並不支持，還有主張廢死的民進黨委員不接受，再者法務部也不接受，因此審議過程中非常不順利，至今仍無法完成修法。
王育敏昨提出5項訴求，除將提出《兒童及少年福利與權益保障法》第54條修正案，落實6歲以下弱勢兒童預警篩檢及查訪機制，並強化各部會資料庫的勾稽比對，以大數據掌握弱勢兒童與高風險家庭，另要檢討並強化社會安全網、嬰幼兒照顧透明化、設置兒少專責機構等；她並主張加重虐童罰則、虐童致死者最高處以死刑。
王育敏說，最近又爆發幾起案件，大家對司法沒信心，都想用私刑來處理、用自我力量展現正義，這也是政府應該檢討的，修法仍是應該努力的方向。
法務部長蔡清祥則表示，法務部已修法增訂對幼童凌虐重傷、致死，加重刑責，最重可判處10年以上或無期徒刑，目前送立院審議；至於父母、監護人或實際照顧者施虐，也考慮修法加重處罰。兒盟指出，虐童有關的《刑法》刑度仍過低，不符社會期待，立院應速修法。
(中國時報)
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