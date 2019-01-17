肉圓家暴受害妻 遞狀休夫

2019年01月17日 01:18 中國時報 陳俊雄 、 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市蘆洲林姓男子僅因兒子買肉圓未加辣，竟對妻兒拳打腳踢還以啤酒瓶傷人，林妻16日上午前往新北地院遞狀休夫。她表示，希望自身遭遇能讓司法正視家暴，遭家暴的人可以勇敢站出來，也期望整起事件到此為止。

林妻昨日上午由委任律師陳振瑋陪同，先到新北地院遞狀休夫、聲請通常保護令，再至新北地檢署遞狀補充事證，隨後由另位委任律師陳芃諭發表聲明。

林妻指出，感謝各界關心，但並不樂見私刑；她表示，結婚12年，看到新聞才知丈夫薪水13萬元，她並沒有拿7萬元計畫出國進修。她也坦承自己不是完美的母親，大家可以檢討她，但現在她只想保護孩子。

林妻說，先生每次施暴後就有一段時間對孩子很好，最初雖有通報家暴，卻狠不下心撕裂孩子與先生的情感，也希望維持一個完整的家庭，因婦人之仁而抱持了錯誤的期待。

她表示，12年來犯了很多錯，錯在識人未清、錯在未能一開始就狠下心、錯在一時的信任、錯在還想再賭一次所謂完整的家庭；但如今她醒了、不想再賭，只希望爭回監護權，帶兒子在安全的環境中成長。

林妻含淚表示，希望藉著事件，可以讓司法正視問題，讓類似遭遇的人，也能面對司法勇敢站出來，「為了我的孩子、為了未來，可以走出自己的生活」。

陳振瑋質疑，警方受理案件時態度消極，執法有瑕疵。蘆洲警分局副分局長吳恆隆表示，警方12日晚間獲報後，考量當事人與小孩身心狀況，優先協助送醫，同時依規定通報社政單位兒少保護及高風險家庭，13日就聲請保護令並將全案移送檢方偵辦。

(中國時報)