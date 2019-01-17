國民黨推八字訣 為九二創新論述

2019年01月17日 01:18 中國時報 呂佳蓉／台北報導

「九二共識」原為兩岸海基會與海協會達成的共識，國台辦昨在記者會罕見完整表述了當年說法。（本報資料照片）

「習五條」發表後，國民黨主席吳敦義重申「一中各表的九二共識」，反對一國兩制，陸方認為是打模糊仗。國民黨內熟悉大陸事務人士透露，吳敦義不可能不說各表，還準備以「八字訣」幫九二共識充實新論述，前半部為「民主和平」，後半部為「經濟雙贏」、「兩岸雙贏」或「合作雙贏」。日後論述方式擬為：一中各表的九二共識，民主和平、兩岸雙贏。

因應兩岸新形勢 讓民眾易懂

該人士指出，大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》40周年講話，談九二共識也談統一層次，並提出與討論兩制台灣方案。對此民進黨不接受，國民黨也承受壓力，他說，去年九合一選舉藍營大勝，南部綠地變藍天，讓九二共識在台灣有起死回生可能。

因應「習五條」帶來兩岸新局勢，國民黨內人士強調，吳敦義已指示研究新論述做為因應，雖未定案，但會在一中各表的九二共識基礎上，加入讓台灣民眾易懂的元素，讓他們知道，承認一中各表會有什麼好處？即民主和平，兩岸才能合作雙贏。

吳習會 吳盼陸了解藍營需要

對今年520後吳敦義擬登陸舉行國共論壇，並可能進行「吳習會」，吳陣營已在推敲見面談論內容。該人士透露，吳敦義會澄清陸方對其誤解，比如講一中各表，是因總統大選關係，否則吳敦義也不用選了。國共雙方應在九二共識上再做進一步探討，提出都能接受的論述。

黨政人士說，吳敦義一定會堅守一中各表，「大陸歡不歡迎、接不接受是大陸的事」，大陸當然可對藍營施壓，但國民黨一樣會承受壓力擋回去。國、共兩黨應退一步海闊天空。「北京應考慮國民黨的特殊需要，藍營得講一中各表才能立於不敗之地」。

陸學者批吳 心中只有算計

大陸涉台人士強調，吳敦義心中只有算計，在各表後頭加上民主和平、兩岸雙贏等論述，完全沒任何「兩岸一家親」概念，大陸無法理解，台胞也看不懂。像國民黨中央委員連勝文15日說：「我是中國人、也是台灣人」。簡單一句話，兩岸都聽得懂，吳敦義別把簡單事情複雜化。

(中國時報)