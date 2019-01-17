侯友宜兩岸多走動關係就會好

2019年01月17日 01:18 中國時報 譚宇哲 、 葉德正 、 林金池 ／專訪 ／專訪

新北市長侯友宜昨接受《旺旺中時媒體集團》專訪談及兩岸關係、九二共識，他以侯式風格、用台語直白地說，政治人物現在說哪些「我攏聽嘸啦」，最簡單就是「多做少說」，也就是「動詞多做一點，政治名詞少說一點」！

「政治人物提很多政治名詞、什麼幾個互相、幾個必須，你們記得嗎？我一個都不記得，我從都不想記這些」、「隔著海峽就像去人家家裡、邀人來我家，要大家歡喜，怎會讓人嘸歡喜，嘸歡喜ㄟ話就麥講、歡喜ㄟ話多說一點，多走動關係就會好！」

侯舉過去在警界的兩岸合作經驗說，1993年大陸發生千島湖事件，他代表台灣赴陸調查，與當地公安首次合作，後來他當刑事局長，兩岸三地共打犯罪，透過不斷交流跟對岸建立良好關係，「我一直覺得人和人之間，最重要是信賴，就可完成很多事。」

侯友宜以近期正在新北市籌辦的兩岸燈會為例，他希望每年擴大舉辦，讓兩岸文化宗教交流更緊密，政府官員來拜訪彼此能加認識互信，今年規模擴大，從本來僅跟南京合作，擴大到江蘇4城市，未來還要擴大，這些就是兩岸城市交流最好的典範。

「如果固定跟一個地方、用論壇談一談，那種大拜拜沒用，要用實際交流行動，誠意解決問題，創造出彼此最好價值。」侯意有所指說，城市競爭國際化是趨勢，最容易親近的夥伴就在隔壁，官方要鼓勵民間交流，民間會促成官方彼此信賴，從隔壁「自己的人」做起，未來也可接軌國際。

兩岸關係侃侃而談，被問到會不會被擔心抹紅？侯友宜笑說：「嘴是別人的，伊愛怎麼講就怎麼講。」他是中華民國子民，為人民創造最大福利，才是他要努力的地方，「老是停留在名詞、意識形態，這些都沒有意義。」

(中國時報)