國台辦罕見還原史實 批蔡誤導
蔡總統日前將習近平對台講話，解讀為「九二共識就是一國兩制」，大陸國台辦昨首度回應，發言人馬曉光批評此舉故意將二者混為一談，刻意誤導民眾；被問到九二共識定義時，馬曉光指共謀國家統一是應有之義，並罕見完整還原當年海基、海協兩會函文的原始內容，海基會前副董事長高孔廉受訪直言「非常不容易」。
大陸國台辦昨舉行今年首場記者會，針對「九二共識就是一國兩制」，馬曉光說，前者是是兩岸關係發展的共同政治基礎，明確界定兩岸關係性質，表明雙方在努力謀求國家統一進程中均堅持一中原則；「一國兩制」則是實現統一後的制度安排。
對九二共識內涵，馬曉光完整還原當年兩岸函件往返，他說，「1992年11月，海協會與台灣海基會經由香港會談及其後函電往來，達成各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』的共識。海基會表述是：『在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對一個中國涵義，認知各有不同。』海協會表述是：『海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義。』由此可以看出，堅持一個中國原則，共同努力謀求國家統一，就是『九二共識』的應有之義。」
海基會前副董事長高孔廉表示，國台辦完整敘述出來「非常不容易」，此外他對馬曉光解讀九二共識和一國兩制不同表示，這傳達的是「統一前」與「統一後」的差別，九二共識是統一前的協商政治基礎，一國兩制是統一後的制度安排。
(中國時報)
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