520解禁 馬吳都有意願登陸

2019年01月17日 01:18 中國時報 周毓翔 、 季節 、 崔慈悌 、 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

今年520後，馬前總統及國民黨主席吳敦義卸任不准赴陸禁令滿3年將解除。吳敦義可能520後率15縣市長赴陸，馬昨受訪說，「不排除可能性，還沒規劃，但有意願。」總統府表示，卸任3年後若前往大陸，會依法規處理。

另方面，新黨主席郁慕明表示，將爭取今年與中共展開黨對黨協商，就兩岸結束軍事對立，建立和平機制，及「一國兩制」的「台灣方案」交換意見。

被問及九二共識是否有未來？馬英九說，九二共識當然有未來，這不是片面承諾，而是雙方共識。他說，22縣市中還有15藍營執政縣市支持九二共識，所以九二共識沒死掉，也不會死掉，「這是台灣保命仙丹」，蔡是拉住民眾討厭一國兩制情緒，連結九二共識，所以國民黨要強調，一國兩制是國家統一後的制度討論，跟統一前沒關係。

對馬、吳及郁慕明都表示將訪陸，大陸國台辦發言人馬曉光除讚賞馬在任內堅持「九二共識」、反對「台獨」，推動兩岸關係和平發展外，他說，大陸願在一個中國原則基礎上，和包括新黨在內的台灣各黨派、團體和人士，堅持「九二共識」、反對「台獨」、贊成兩岸關係和平發展的政黨、團體和人士加強交往，就兩岸關係和民族未來廣泛交換意見。

(中國時報)