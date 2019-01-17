陸反駁 充滿冷戰及零和思維
美國防部下屬國防情報局公布最新《中國軍力報告》指出，北京長期興趣是最終促使台灣與大陸統一，並阻止宣稱台獨的企圖，這已是大陸軍隊現代化主要驅動力。美國防部高級官員直言，美國最大擔憂是解放軍覺得已有能力攻打台灣。對此，國防部發言人陳中吉昨表示，中華民國比全世界任何一個國家重視、關切中共敵情，對相關敵情動態，時刻都能掌握。
對此，大陸外交部華春瑩昨回應說，美報告罔顧事實，充滿冷戰思維和零和博弈思想，對中國發展道路、戰略意圖和國防建設妄加猜測評論，有些無端指責非常荒謬，極不專業。華春瑩說，美方有些人如果不抬頭仰望星空，只顧低頭尋找陷阱，甚至熱衷挖坑，到頭來可能就會掉進自己挖的坑裡。
對最新報告，美高級官員說，「最擔憂的是，有天解放軍高層可能告訴習近平，他們對自己能力有信心；擔心其決策層決定可用軍力解決區域爭端。」
該報告稱，大陸已迅速建立一支強勁具殺傷力的軍隊，覆蓋海陸空、太空和資訊等領域。不過，解放軍劣勢是，40年沒打過一場戰爭。
我國防部發言人陳中吉昨表示，面對威脅，國防自主、國機國造、國艦國造都積極持續進行。希望獲得可靠戰力，對區域安全穩定有更堅實保障。他說，國軍對敵情威脅毫不鬆懈，會積極作應對，更重要是自信、有能力捍衛國家安全。
(中國時報)
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