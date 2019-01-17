論述應接地氣 免淪口號式語言

2019年01月17日 01:18 中國時報 周毓翔

國民黨一向嘲笑民進黨遇到兩岸就束手無策，未料大陸國家主席習近平年初發表「習五點」談話後，國民黨的兩岸論述突陷入危機，會淪落到這種下場，都因國民黨論述能力疲弱，講得不清不楚，又想多方討好，結果就是什麼都不是。

國民黨這幾年來，不是號稱兩岸關係是強項嗎？何以淪落至此？首先，國民黨搞錯重點，九二共識創造了兩岸模糊空間，才有後來的兩岸發展基礎，九二共識既是兩岸互動「基礎」，所以它是「方法」而非「目標」，國民黨不該把方法當目標，悲哀的是，每逢選舉，統獨爭議一起，國民黨籍參選人就又閃又躲，不敢論述清楚自己的兩岸立場。

所謂「一中各表的九二共識」，對岸看來，覺得誠意不足，台灣人看來，又擔心有陷阱；對岸覺得國民黨只想各表不想一中，台灣人覺得國民黨只想一中不想各表，國民黨想兩邊都討好，結果卻是兩邊都不討好。

國民黨現在想提出2.0版新論述，竟是用「民主和平」、「經濟雙贏」、「兩岸雙贏」等空泛語言，完全不會讓人覺得有熱誠想支持，如果用這種口號、教條式語言，不如用高雄市長韓國瑜那句簡單俐落的「發大財」，差別就在是否接地氣。

國民黨現在缺少的，是一個勇於大破大立的勇者，一個勇於提出創新論述，具領袖魅力、並堅持捍衛主張的人。國民黨價值觀都太搖擺，風往哪吹，立場就變什麼，就跟民進黨祕書長羅文嘉講的一樣，「現在的國民黨缺少中心思想」，如此左右搖擺，瞻前顧後的兩岸論述，真的有比民進黨高明嗎？

(中國時報)