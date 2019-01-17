論述應接地氣 免淪口號式語言
國民黨一向嘲笑民進黨遇到兩岸就束手無策，未料大陸國家主席習近平年初發表「習五點」談話後，國民黨的兩岸論述突陷入危機，會淪落到這種下場，都因國民黨論述能力疲弱，講得不清不楚，又想多方討好，結果就是什麼都不是。
國民黨這幾年來，不是號稱兩岸關係是強項嗎？何以淪落至此？首先，國民黨搞錯重點，九二共識創造了兩岸模糊空間，才有後來的兩岸發展基礎，九二共識既是兩岸互動「基礎」，所以它是「方法」而非「目標」，國民黨不該把方法當目標，悲哀的是，每逢選舉，統獨爭議一起，國民黨籍參選人就又閃又躲，不敢論述清楚自己的兩岸立場。
所謂「一中各表的九二共識」，對岸看來，覺得誠意不足，台灣人看來，又擔心有陷阱；對岸覺得國民黨只想各表不想一中，台灣人覺得國民黨只想一中不想各表，國民黨想兩邊都討好，結果卻是兩邊都不討好。
國民黨現在想提出2.0版新論述，竟是用「民主和平」、「經濟雙贏」、「兩岸雙贏」等空泛語言，完全不會讓人覺得有熱誠想支持，如果用這種口號、教條式語言，不如用高雄市長韓國瑜那句簡單俐落的「發大財」，差別就在是否接地氣。
國民黨現在缺少的，是一個勇於大破大立的勇者，一個勇於提出創新論述，具領袖魅力、並堅持捍衛主張的人。國民黨價值觀都太搖擺，風往哪吹，立場就變什麼，就跟民進黨祕書長羅文嘉講的一樣，「現在的國民黨缺少中心思想」，如此左右搖擺，瞻前顧後的兩岸論述，真的有比民進黨高明嗎？
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。