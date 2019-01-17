影片為證 邱議瑩哭喊麥離開
陳其邁競選期間回防大旗美，主持人邱議瑩哭腔高喊「大家麥離開」，中天新聞相關報導卻在16日被NCC指為「提供不正確資訊」而開罰；然而，當時影音透過網路流傳，許多網友清楚地聽到「麥離開」，搭配台下觀眾群起離席畫面，真相不容狡辯。
晚會還沒結束 民眾已離場
陳其邁去年11月11日回防大旗美地區，宣稱現場破3萬人。不料，活動尾聲高歌〈伊是咱的寶貝〉後，還沒宣布晚會結束，支持者就紛紛求去，主持人邱議瑩在台上以悲情帶哭腔喊：「拜託大家，咱還沒有結束」，一連講3次「大家麥離開」，但民眾絲毫不給面子，散的散、走的走，台前只剩下稀稀落落的死忠邁粉喊「凍蒜」。
事後陳其邁競選團隊火速剪輯舞台前方支持者聚集的畫面，配字幕強調邱議瑩當時說的是「大家沒有離開」，而非「麥離開」，但即使如此，網友反覆察看各個角度拍攝的不同影片，引發兩派論戰，有人相信邱說的是「沒有離開」，但也有人聽來聽去，還是聽到「麥離開」。
真相不容狡辯 請社會評理
現場主持人高亢聲音，透過喇叭傳送，確實可能讓聽者有不同解讀，所以必須結合現場情境來判斷。當時陳其邁正站在台上，甚至準備高舉雙手謝幕，此時主持人理應高喊「凍蒜」，再衝一波晚會高潮，邱議瑩哭調喊出的若真是「大家沒有離開」，會不會有些不搭嘎？豈不更加「此地無銀三百兩」？更何況，鏡頭掃向台下，確實一堆群眾正在快步離場。
對此，中天電視台昨做出4點回應：一、事實就是事實，「大家麥離開」就是大家麥離開。二、NCC未於全盤瞭解事實之情況下，做出違誤之認定，令人遺憾。三、請社會大眾評理，在那種場合下，說「大家麥離開」，還是「大家嘸離開」，哪句話比較合乎邏輯？四、本台尚未接到處分書，如有不符事實或違法之處分，必依法提起訴願，以維媒體應有之尊嚴及權益。
(中國時報)
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