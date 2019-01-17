國民黨研議提案 討回7天國假

2019年01月17日 01:18 中國時報 季節 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

曾主張取消7天國假的國民黨智庫國家政策研究基金會副執行長陳雄文昨表示，國民黨智庫正研議7天國假是否全部或部分恢復，或以增加資淺勞工的特休假做為替代。對於外界可能批評他當勞動部長時主張砍7天國假，如今態度不一，陳雄文說，當初砍假是為了降低單周工時，而跟企業做的妥協，但如今我國工時仍偏高，應設法降低。

陳雄文是馬英九第二任的勞動部長，他指出，智庫現正在研究如何處理7天國假的問題，邀請學者、勞工、專家，聽取意見，有共識後，再與國民黨立法院黨團討論如何提案。

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗表示，他贊成陳雄文提出的大方向。陳雄文還原歷史表示，當時他想要讓勞工的正常工時上限，由雙周84小時降為單周40小時，但這樣算下來一年工時就少了104小時，一天8小時，等於少工作13天，對企業衝擊不小，企業反彈很大，很難讓企業願意一口氣接受工時減低這麼多，為了達成目的，於是跟企業做了妥協，同意砍7天國假，變成一年少工作6天。如今我勞工工時相較世界各國還是偏長，國民黨當然會探討如何降低勞工工時。

對此勞團表示「樂觀其成」，國外假日跟台灣相較之下比較多，政府應該要還給勞工7天假，不要休了一例一休又鬆綁，變相加班導致過勞。

全國產業總工會祕書長戴國榮表示，跟國際相比台灣假日比較少，若國民黨要增加國定假日「樂觀其成」，台灣應該比照國際做法，有具體的配套措施等。

桃園市產業總工會理事長莊福凱則說，7天假本來就是勞工的假，也是資方的勞動成本，不能為了節省成本取消，也能避免過勞，若勞工要利用假日加班，就應依法給加班費。

(中國時報)