贏回民心 國民黨應放手一搏

2019年01月17日 01:18 中國時報 季節

國民黨智庫研擬要為勞工「追討」7天假，顯示國民黨終於注意到勞工政策的重要性，打算提出有利年輕人、勞工的政策，催出選票，以延續去年勝選，贏得2020年選戰的勝利。

去年九合一選舉民進黨慘敗，民眾用選票表達對民進黨主政下，意識形態掛帥，拚政治不拚經濟，卡管、空汙、勞工政策都令人民不滿，但是這些未必足以讓國民黨再贏下2020選舉。對國民黨而言，與其寄望民進黨施政不佳，不如主動提出吸引選民的政策主張。

民進黨之所以失去年輕選票，有大半原因是《勞基法》二修後，令年輕勞工覺得民進黨偏向資方，特別是7天國假問題未解，至今仍是勞工抗議重點。國民黨研擬恢復全部或部分7天國假，就選戰策略而言，不失為有利的切點，何況7天國假中，除元旦隔日外、青年節（3月29日）、教師節（9月28日）、台灣光復節（10月25日）、蔣公誕辰（10月31日）、國父誕辰（11月12日）及行憲紀念日（12月25日）等，都與國民黨創黨歷史與價值相符，如能恢復，對國民黨有利，可以預料，反令民進黨進退為難。

再者，資淺勞工的特休和國假加總後，與國際相比，日本有26天、法國36天、南韓30天、德國29天、英國28天，都遠多於我國19天，我國勞工要在同一家企業連續待10年，放假天數才能達到日本勞工待1年享有的天數。為了年輕人、為了勞工，國民黨應放手一搏。

(中國時報)