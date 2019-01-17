濫權扣媒體帽子 必遭民意反噬

2019年01月17日 01:18 中國時報 張理國

民進黨在去年九合一大選中遭遇慘敗，至今府院黨的檢討，仍歸咎於「假訊息」、「假新聞」，因此在選後，即使內閣即將更迭，行政院趕緊送出7項嚴懲「假訊息」的修法，而通傳會（NCC）昨對兩家媒體開罰，理由是「損害公共利益」。媒體，是人民的耳目，政府以莫須有的罪名侵害媒體，就是損害人民權益，令民眾失聰失明，政府濫權，必遭民意反噬。

在大選前，以打擊對手政黨為宗旨的促轉會、黨產會再加上中選會，令民眾看清楚民進黨執政後，所做所為都在鞏固一黨的執政勢力，意圖把台灣帶回去獨裁專政時代，因此才會有「1124滅東廠」的吶喊，給予民進黨痛擊。

未料，在大選後，儘管府院黨口徑一致，表示要把人民放在心中，但蘇內閣上任的第3天，NCC就對電視媒體做出懲戒，加入促轉會、黨產會、中選會的東廠行列，目的就在製造寒蟬效應。政府不樂見的新聞，不能播出，民進黨的作為，豈不是讓台灣的媒體倒轉至戒嚴時代？

一開始，NCC是認為電視新聞對特定候選人的報導比例太多，因此移送中選會，但是，什麼叫做報導比例太多呢？媒體的內容反映了觀眾的需求，愈是受矚目的政治人物，其實愈需要媒體監督，但報導多少為宜，這是屬於媒體的編輯自主，不應該由政府機關來下指導棋。

若以中天新聞台這次被罰的理由，邱議瑩究竟是說「麥離開」，或是「嘸離開」，有影帶為證，觀者自有心證，可受公評，但NCC僅接受片面之詞，主觀認定是「嘸離開」，且對中天扣上「損害公共利益」的大帽子，無法令人信服。

九合一大選已經過去，台灣多數人都已往前看，希望在新的一年，政府能夠做到「經濟100分、政治零分」，但民進黨仍憤恨難消，以懲戒媒體為自己出氣，顯然九合一大選的慘敗教訓還不夠，2020年還會敗得更慘。

(中國時報)