學者批荒謬 「NCC廢掉算了」
國家通訊傳播委員會（NCC）認為中天電視台在去年底選舉期間報導的新聞有所不當，昨天裁罰20萬元。傳播學者表示，這個處分相當荒謬，NCC動不動開罰，根本不懂言論自由及新聞自由，乾脆廢掉算了。
去年底民進黨高雄市長候選人陳其邁的旗山造勢大會上，主持人綠營立委邱議瑩講的一句話，到底是「攏嘸走」還是「攏麥走」，引方各方解讀，中天新聞台報導「攏麥走」，引起邱議營不滿，她事後向NCC檢舉中天電視台違反新聞事實查證原則，中天因此被裁罰20萬元。
「我覺得NCC對中天的裁罰相當荒謬。」台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，即使媒體刻意扭曲，都不見得裁罰的成，更何況依當天現場狀況，即使是懂台語的人，相信也有一半以上搞不清楚邱議瑩是在講「攏嘸走」或是「攏麥走」，更何況中天在事後又做了平衡報導，真不知道NCC到底在裁罰什麼？
賴祥蔚表示，如果中天電視台這次的報導要被罰20萬元，那之前吳敦義在選高雄市長時，媒體報導變造的錄音帶事件，是不是該罰200萬元？依照相同的標準，現在電視台每天都可以找出許多類似中天的報導狀況，NCC是不是都要開罰？
賴祥蔚說，NCC要講言論自由或新聞自由，就要建立當事人申訴管道，讓他們遭到電視台不公平對待時，可以得到更公正或平衡報導的機會。NCC如果不做這些事，只會開罰，那不如廢掉算了。
台大生物產業傳播暨發展學系助理教授林如森說，NCC對中天做出這樣的裁罰，依照相同標準，未來每天會有一大堆電視新聞報導內容可能被罰，這會產生寒蟬效應，不利台灣媒體產業的發展。他認為NCC主要工作是訂定傳播法律及建立制度，若將心力放在處理枝微末節的小事，不是正道。
(中國時報)
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