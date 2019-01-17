北市再開槍 嘉縣跟進調降

2019年01月17日 04:10 中國時報 地方中心／綜合報導

台北市擬在明年調降單一且自住房屋稅，預計從現行1％調至0.6％，這也是北市4年來第2次調降，預計2021年將有逾20萬戶受惠，但市府強調，以新的房屋構造標準單價計算，後續增加的稅收可補足。至於其他縣市，嘉義縣長翁章梁決定今年調降20％房屋稅，台南市也不排除調降，並在未來3年攤平漲幅外，其餘都暫未考慮調降。

柯P稱 無關總統大選

北市不動產評價委員會每3年固定檢討房屋稅，2017年單一且自住房屋稅，從1.2％降至1％，北市副祕書長陳志銘表示，明年將透過調整稅基，把房屋稅實質稅率由1％調降至0.6％，讓只有一戶且用來自住的屋主可享更低的房屋稅。

陳志銘解釋，2001年7月1日後完工的舊高級住宅及2014年7月1日的新屋，都用新的房屋構造標準單價，預期稅收會增加2.92億元，可補足短收的2.74億元，不影響整體稅收。台北市長柯文哲也澄清，若只有一棟房子，且真的是拿來住的，稅率應該要降得比較低，因為自住房是生活必需品，但若有好幾棟則應該高一點，但降稅和2020總統大選無關。

嘉縣降20％ 南市凍漲

嘉義縣決定自7月1日起調降20％房屋稅。翁章梁指出，嘉義縣自力開發的大埔美及馬稠後工業園區正積極招商，目的就是要增加人民就業機會及吸引人口回流。在薪資水準尚未提高前提下，漲幅過高的房屋標準單價將增加民眾負擔，不利外漂子弟返鄉購屋及就業，更可能侵蝕稅基。

台南市政府2017年開始調漲房屋稅，今年原訂漲幅81％，黃偉哲當選市長後宣布要兌現政見，將凍漲今年度房屋稅，未來不排除調降，在未來3年攤平漲幅。

高雄桃園新北 暫不動

台中市新聞局長吳皇昇表示，市長盧秀燕施政方向是「輕稅簡政」，市府將盡可能減輕民眾負擔。地方稅務局指出，將持續蒐集相關資料，配合盧市長施政方向，於2020年送請不動產評價委員會審議。

高雄市稅捐處表示，目前房屋稅自住稅率1.2％，已是法定最低稅率，調整可能性不大；桃園市地方稅務局長姚世昌也說，統籌分配款不如其他五都多，目前未考量調降房屋稅。新北市政府也表示目前無調整規畫，但後續會滾動式檢討與修正。

(中國時報)