世貿年貨大街 有請北港媽祖駐駕
「世貿年貨大展暨禮品贈品展」今天起一連5天在世貿一館熱鬧展出，不僅有超過350家廠商、近560個攤位展出，還首設「農會展示區」，提供各地直送水果供挑選。昨更恭迎雲林北港朝天宮媽祖鑾駕於展期間駐駕展場，讓民眾可現場點光明燈、擲筊、躦轎腳求平安，喜迎豬年。
外貿協會秘書長葉明水表示，去年年貨大展共有7000萬收入，今年預期會有30萬人入場，業績可多成長2成。
昨天下午北港朝天宮媽祖鑾駕，由威武神將和哨角隊擔任前導開路，於展場進行莊嚴的安座儀式。外貿協會董事長黃志芳及朝天宮董事長擔任主祭官，率貿協主管及信眾祈求世貿年貨展順利，參展廠商們也聚集在鑾駕走道兩邊合十頂禮。
這次年貨展除了多元的攤位及特色商品外，更首次特邀全省各農會合作打造「農會展示區」，展出30個攤位，葉明水說，共網羅北、中、東、南部的農特產品，包括鳳梨、木瓜、百香果等，都是產地直送全台精選好貨。此外，本次世貿一館同期也有「台北3C電器空調影音電腦年終購物節」，讓民眾在採買年貨同時，還可為家裡除舊換新。
年貨展過去都有主打「國際」特色上，今年也有19國68家廠商參與，使用82個攤位，超過去年17國、60個攤位，並首次成立「印尼國家館」，帶來特色食品、咖啡、珠寶等。
(中國時報)
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