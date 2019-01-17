中亞聯大雙上榜
英國《泰晤士報高教特刊》公布2019「新興經濟體大學排名」，台灣共有17所大學挺進200大，其中「中亞聯大」的中國醫藥大學位列世界第40名、台灣第7名，亞洲大學則排在第182名、全台第15名，並位居私立非醫學類大學台灣第1。
亞洲大學研發長黃志揚指出，此排名針對俄羅斯、中國大陸、印度等世界52國的大學做評比、其中43國有學校進入350名內，台灣包括台大、中醫大等9所大學挺進前百大，緊接著為政大、亞大等8校挺進前200名，而創校18年的亞大則為全台最年輕的上榜大學。
黃志揚強調，台大在世界排名位居第10、台灣第1名，中國醫藥大學則為世界40名、全台私大第2，亞洲大學排名較去年進步9名、為世界182名，且亞大在台灣進榜的名次中也較去年進步3名。
亞洲大學校長蔡進發指出，亞大與中醫大為「中亞聯大」系統大學，在面臨高教經營困難的環境下，董事長蔡長海不斷要求2所兄弟校要不斷創新求變、逆勢成長，因此學校全力投入AI人工智慧、大數據、區塊鏈、3D列印、程式語言等課程教學，培養時代趨勢人才。
此外，亞大附屬醫院也與中醫大附設醫院合作，藉由AI人工智能的運用解決醫療問題，盼提升醫療品質、增進健康照護。前衛生署長、亞大榮譽教授楊志良就說，亞大是私立大學中發展最快、最好的學校。
「亞洲大學的努力、潛力、衝勁和成長，是大家有目共睹！」前法務部長、亞大講座教授施茂林讚許，亞大創校第14年即榮登英國泰晤士報世界百大排名，更先後挺進上海交大、英國QS、美國新聞與世界報導等世界4大指標性百大排行，辦學績效受國際肯定。
(中國時報)
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