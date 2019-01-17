新春七款刮刮樂 總獎金逾61億元

2019年01月17日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

為迎接金豬年到來，台灣彩券昨一口氣推出七款刮刮樂，其中，五款為豬年限定版生肖主題，增添年節氣氛，台彩表示，新品上市總獎項超過1700萬個，總獎金逾61億元，要讓民眾歡喜迎金豬，先刮個大獎、替自己加碼年終獎金。

七款新品中，最受矚目的是，面額500元、中獎率100％的「金豬獎」，不僅張張有獎，頭獎還多達8個名額，各能贏得高達300萬元獎金，這款遊戲最適合年夜飯、親朋好友聚餐，不論中獎金額多少，皆能贏得好采頭。

去年刮刮樂銷售冠軍位於苗栗苑裡的陳明英表示，過年多半是親朋好友集資，以一本一本為單位購買最多；今年2000元面額的刮刮樂二獎共送出5部賓士轎車，預期年節將近，買氣將會搶搶滾；台北市經銷商表示，挑選彩券當下靈感最重要，曾經有客人挑剩下最後3張、200元彩券，結果中了10萬元。

充滿富貴財氣、年味十足的「金豬報喜」、「金豬疊疊樂」，頭獎皆為200萬元；面額僅100元的「豬年行大運」，由於中獎率高達50％，最高獎金5萬元共有100個，是尾牙、春酒同歡最搶手的遊戲；「賽金豬」則提供5個最高獎金50萬元。

此外，深受彩迷喜愛、面額300元的長青型刮刮樂「金麻將」，與面額200元的「超級777」也同時上市。

(中國時報)