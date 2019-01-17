新春七款刮刮樂 總獎金逾61億元
為迎接金豬年到來，台灣彩券昨一口氣推出七款刮刮樂，其中，五款為豬年限定版生肖主題，增添年節氣氛，台彩表示，新品上市總獎項超過1700萬個，總獎金逾61億元，要讓民眾歡喜迎金豬，先刮個大獎、替自己加碼年終獎金。
七款新品中，最受矚目的是，面額500元、中獎率100％的「金豬獎」，不僅張張有獎，頭獎還多達8個名額，各能贏得高達300萬元獎金，這款遊戲最適合年夜飯、親朋好友聚餐，不論中獎金額多少，皆能贏得好采頭。
去年刮刮樂銷售冠軍位於苗栗苑裡的陳明英表示，過年多半是親朋好友集資，以一本一本為單位購買最多；今年2000元面額的刮刮樂二獎共送出5部賓士轎車，預期年節將近，買氣將會搶搶滾；台北市經銷商表示，挑選彩券當下靈感最重要，曾經有客人挑剩下最後3張、200元彩券，結果中了10萬元。
充滿富貴財氣、年味十足的「金豬報喜」、「金豬疊疊樂」，頭獎皆為200萬元；面額僅100元的「豬年行大運」，由於中獎率高達50％，最高獎金5萬元共有100個，是尾牙、春酒同歡最搶手的遊戲；「賽金豬」則提供5個最高獎金50萬元。
此外，深受彩迷喜愛、面額300元的長青型刮刮樂「金麻將」，與面額200元的「超級777」也同時上市。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。